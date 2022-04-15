Возможен технический отскок вверх индекса Мосбиржи в пятницу утром - "Алго Капитал"

Возможен довольно масштабный технический отскок вверх индекса Мосбиржи в пятницу утром, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия торговой сессии в России с изменением в пределах 2% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2350-2450 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2320, 2300 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2480, 2500 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи вполне способен продемонстрировать довольно масштабный технический отскок вверх. Для этого имеется потенциал. Кроме того, в условиях "тонкого" рынка такое движение не требует большого объема покупок", - указывает эксперт в комментарии.

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