Трейдеры в США оценили отчеты крупных банков и новые статданные

Фондовые индексы США закрылись снижением в четверг. Рынки акций стран АТР не демонстрируют единой динамики.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг снижением, трейдеры оценивали отчеты крупных банков и новую порцию статистических данных.

Розничные продажи в США в марте увеличились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны.

Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя на 0,6%, сообщает Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в феврале продажи выросли на 0,8%, а не на 0,3%, как было объявлено ранее.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 18 тыс. - до 185 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США.

Согласно уточненным данным, неделей ранее число обращений составило 167 тыс., а не 166 тыс., как сообщалось ранее.

Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали роста числа заявок до 171 тыс. с ранее объявленного уровня. Опрос Bloomberg предусматривал увеличение до 170 тыс.

Тем временем глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в четверг в интервью агентству Bloomberg, что повышение ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США на половину процентного пункта в мае является "целесообразным вариантом".

Инвесторы и трейдеры уже начали закладывать в прогнозы возможность подобного агрессивного повышения ставки, отмечает MarketWatch. В последний раз ФРС повысила ставку на половину процентного пункта более 20 лет назад, в мае 2000 года.

Уильямс сказал, что ФРС необходимо повышать ключевую ставку "в ускоренном порядке", чтобы взять под контроль стремительно растущую инфляцию.

Акции Morgan Stanley (SPB: MS) подорожали на 0,75%. Один из крупнейших банков США сократил чистую прибыль в первом квартале 2022 года, но увеличил выручку.

Citigroup Inc. (SPB: C), входящий в тройку крупнейших банков США, сократил чистую прибыль в первом квартале 2022 года на 46%, выручку - на 2,4%, но оба показателя оказались лучше прогнозов рынка. Цена его акций увеличилась на 1,56%.

Американский банк Goldman Sachs Group (SPB: GS) в первом квартале 2022 года сократил чистую прибыль и выручку, однако оба показателя оказались лучше прогнозов рынка. Между тем его бумаги подешевели на 0,1%.

Котировки акций Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) снизились на 4,5%. Один из крупнейших американских банков в первом квартале сократил чистую прибыль на 21%, выручку - на 5,1%, при этом первый показатель оказался лучше прогноза, второй - хуже.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в четверг опустился на 113,36 пункта (0,33%) и составил 34451,23 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 54 пункта (1,21%) - до 4392,59 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 292,51 пункта (2,14%) и составил 13351,08 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются без единой динамики в пятницу, при этом объем торгов ограничен на фоне закрытия ряда бирж.

Биржи Гонконга и Австралии закрыты в связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница).

Давление на рынки оказывают локдауны в нескольких крупных городах Китая на фоне очередных вспышек коронавируса, а также ситуация на Украине, пишет MarketWatch.

По мнению эксперта SPI Asset Management Стивена Иннеса, конфликт России и Украины создает ситуацию неопределенности, которая заставляет инвесторов сохранять осторожность.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева накануне заявила, что российско-украинский конфликт рискует подорвать восстановление мировой экономики от последствий пандемии COVID-19, ухудшая перспективы большинства государств мира.

Она призвала мировые центробанки действовать решительно, чтобы взять под контроль инфляцию до того, как сделать это будет сложнее, сообщило агентство Bloomberg.

МВФ, который в понедельник начинает ежегодные весенние совещания, понизит прогноз роста мировой экономики на текущий и следующий годы, заявила Георгиева. Последствия ситуации на Украине вынуждают МВФ ухудшить прогнозы на 2022 год для 143 стран, на долю которых приходится 86% мирового ВВП.

Японский Nikkei к 8:34 МСК уменьшился на 0,3%.

Лидерами падения в индексе выступают акции Tokyo Electron Ltd. (-4,9%), SCREEN Holdings Co. Ltd. (-4,6%) и Advantest Corp. (-3,5%).

Бумаги инвесткомпании SoftBank Group Corp. снижаются на 1,1%.

Тем временем акции автопроизводителя Toyota Motor Corp. увеличиваются в цене на 1,2%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. Ltd. - на 8,5%, производителя электроники Toshiba Corp. - на 0,7%.

Шанхайский Shanghai Composite к 8:42 МСК поднялся на 0,07%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в пятницу влил в финансовую систему 150 млрд юаней ($23,5 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF).

Как говорится в сообщении НБК, ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, оставлена на уровне 2,85% годовых.

Кроме того, китайский ЦБ предоставил банкам 10 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО, ставка по этим операциям также осталась неизменной - 2,1%.

Эксперты ожидали, что НБК понизит ставки по MLF и операциям обратного РЕПО, чтобы поддержать экономику в условиях новой волны COVID-19 и карантинных ограничений, пишет The Wall Street Journal.

Наиболее существенно среди компонентов индекса растут бумаги Shanghai Junshi Biosciences Co. Ltd. (+13,8%), Inzone Group Co. Ltd. (+10,1%) и Anyuan Coal Industry Group Co. Ltd. (+10,07%).

Южнокорейский Kospi к 8:39 МСК опустился на 0,57%.

Цена акций производителя электроники LG Corp. уменьшается на 2%, его конкурента Samsung Electronics Co. - на 1,2%.

Бумаги автопроизводителя Kia Corp. дорожают на 0,1%, Hyundai Motor Co. Ltd. дешевеют на 0,3%.