Вероятно ослабление рубля до уровня 83 руб./$1 в пятницу - ПСБ

Валютная пара доллар/рубль продолжит плавный рост на торгах в пятницу, завершив неделю у верхней границы диапазона 81-83 руб./$1, прогнозирует главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

Эксперт также отмечает, что технически потенциал укрепления доллара сохраняется.

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