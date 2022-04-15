Цена нефти обладает потенциалом роста на следующей неделе - BCS Express

Нефтяные котировки обладают потенциалом для дальнейшего роста на следующей неделе, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Цены на нефть в четверг росли третий день подряд, постепенно замедляясь после отскока от $100 за баррель. В пятницу на биржах ICE и CME, где проходит основное ценообразование по нефтяным контрактам, выходной. Торги фьючерсами на нефть марки Brent на Московской бирже будут проходить без западного ориентира. Обычно в такие дни обороты падают, и котировки торгуются в узком диапазоне, - отмечает аналитик в комментарии инвестиционной компании. - На следующей неделе нефтяные котировки имеют потенциал для дальнейшего роста. Фьючерсы на нефть марки Brent закрыли день выше наклонного сопротивления, проведенного через локальные максимумы, что дает повод для оптимизма. При подъеме выше $112 следующей целью может стать зона $123-124 за баррель".

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