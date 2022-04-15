Возможно снижение индекса Мосбиржи в пятницу - BCS Express

Риски продолжения снижения индекса Мосбиржи на торгах в пятницу сохраняются, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Участники фондовых торгов пока не находят причин для активных покупок в условиях сохранения неопределенности по поводу дальнейшего развития санкционных историй и геополитической ситуации. Индекс Мосбиржи просел к 2400 пунктам и сейчас находится вблизи минимальных отметок после возобновления торгов. По итогам четверга все акции индекса завершали сессию в минусе. Риски дальнейшего сползания сохраняются, хотя сырьевой фактор в четверг вечером начал играть в пользу отскока. Низкая ликвидность и отсутствие крупного покупателя способны обеспечить продолжение слабой динамики", - пишет аналитик в комментарии.

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