Рынок акций РФ упал к 2400п по индексу Мосбиржи во главе с Petropavlovsk

Москва. 14 апреля. Рынок акций РФ в четверг ускорил падение на фоне обострения ситуации на российско-украинской границе в районе Брянской и Белгородской областей, а также из-за сохраняющегося санкционного давления на Россию в связи с ее военной операцией на Украине. Индексы Мосбиржи и РТС опустились к уровням конца марта - в район 2400 и 940 пунктов соответственно, при этом лидировали в откате бумаги Petropavlovsk на корпоративных новостях.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2404,73 пункта (-4,9%), индекс РТС - 941,05 пункта (-5,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 8%.

Доллар вырос до 80,59 рубля (+0,72 рубля), утренний максимум составил 82,86 руб./$1.

Подешевели акции Petropavlovsk (-16,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-6,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-6,6%), "Московской биржи" (-5,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-5,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-5,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-5,6%), "Газпрома" (-5,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-5,2% и -1,2% "префы"), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-5,1%), бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-4,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-4,8% и -5% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-4,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-4,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-4,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-4,4%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-3,9%), акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-3,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-3,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-3,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-3,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-3,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-2,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,4%).

Акции Petropavlovsk упали из-за проблем с обслуживанием долга и сбытом золота после включения Газпромбанка (MOEX: GZPR) в санкционный список Великобритании. Petropavlovsk, который испытывает сейчас трудности с обслуживанием долга и сбытом золота, нанял консалтинговую компанию AlixPartners для анализа вариантов выхода и сложившегося положения. В том числе, сообщает Petropavlovsk, рассматривается продажа долей в действующих активах.

В четверг пункт пропуска в Брянской области на границе с Украиной был обстрелян с украинской стороны, сообщило пограничное управление ФСБ России. Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что восемь человек пострадали в результате минометного обстрела территории Климовского района Брянской области, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, в четверг было подвергнуто обстрелу со стороны Украины село Сподарюшино Грайворонского городского округа Белгородской области, пострадавших и жертв среди мирного населения нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграмм-канале.

Правительство Австралии вводит санкции в отношении 14 российских компаний в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщил МИД страны. В санкционные списки, в частности, вошли "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ), "Газпром" (MOEX: GAZP), "Газпром нефть", "Транснефть" (MOEX: TRNF), "Ростелеком" (MOEX: RTKM), "РусГидро", "Новороссийский морской торговый порт" (MOEX: NMTP), "АЛРОСА", "Совкомфлот" (MOEX: FLOT).

Президент РФ Владимир Путин заявил в четверг на совещании, посвященном ситуации в нефтегазовом секторе, что разумной альтернативы российскому газу сейчас в Европе нет. Попытки западных стран выдавить российских поставщиков, заместить их энергоресурсы альтернативными поставками неизбежно отразятся на всей мировой экономике, и последствия такого шага могут стать весьма болезненными в первую очередь для самих инициаторов такой политики, отметил он.

Также Путин назвал развитие глубокой переработки нефти и газа одной из стратегических задач нефтегазового комплекса. Сейчас важно дополнительно поддержать проекты, которые находятся в инвестиционной фазе, чтобы запустить их в производство максимально быстро, отметил он.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, снижение бумаг на рынке в четверг носило фронтальный характер, несмотря на позитивные настроения на внешних площадках и высокие цены на нефть. Геополитика по-прежнему не приносит особого новостного позитива - переговорный процесс по деэскалации украинского конфликта не демонстрирует признаков прогресса, в то время как спецоперация продолжается.

ЕЦБ ожидаемо не стал менять ставки. Программа выкупа активов европейским регулятором завершится в III квартале 2022 года (если позволят темпы инфляции), повышение ключевой ставки последует через некоторое время после завершения программы. В пятницу мировые площадки будут торговаться в отсутствии ориентиров в виде американского, части азиатского и большей части европейских рынков в связи с католической Страстной пятницей.

С учетом фактора пятницы и сохранения внешнеполитической напряженности на рынке акций РФ сохранятся осторожные настроения, индекс МосБиржи может формироваться в пределах 2385-2485 пунктов, считает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, рынок акций в четверг упал, не найдя поддерживающих факторов для роста, вместе с ухудшившейся геополитической обстановкой. На рынке продолжает наблюдаться явный дефицит идей для покупки, что отражается в объеме торгов, который находится на рекордно низких уровнях. Аутсайдерами выступили бумаги Petropavlovsk на новостях, что компания ищет варианты продажи долей в операционных активах из-за невозможности проводить какие-либо операции с Газпромбанком.

Из-за праздников в Великобритании и США в пятницу индекс МосБиржи может попробовать отскочить. Стимулов для развития полноценного восстановления на данный момент нет. Индекс МосБиржи во время пятничных торгов будет консолидироваться в диапазоне 2400-2450 пунктов, полагает аналитик.

Ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков отметил снижение нефти - спекулянты временно успокоились на фоне продаж нефти из стратегических резервов. Накануне статистика Минэнерго США показала сокращение стратегических резервов за неделю на 3,9 млн баррелей, что привело к росту коммерческих запасов на 9,2 млн баррелей. Соответственно, в краткосрочной перспективе рынок все еще может оставаться под давлением. Однако перспектива потери российского экспорта нефти и нефтепродуктов в Европу может проявиться ближе к лету.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, европейские биржи в четверг поддержал недостаточно жесткий тон ЕЦБ по итогам заседания: регулятор пока не готов предпринимать активные шаги по борьбе с инфляцией, хотя и признает наличие соответствующих рисков. В США инвесторы не показали однозначной реакции на макроэкономические и квартальные данные.

На российском рынке при этом наблюдались продажи по широкому спектру акций, но не исключено, что в пятницу и понедельник, в условиях выходных в Европе и США, "медведи" возьмут передышку, если, конечно, геополитический фон еще больше не ухудшится, полагает аналитик.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций, растет Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,5-0,7%), в США настроения смешанные (индексы S&P 500 и Nasdaq просели на 0,6-1,3%, Dow подрос на 0,1%).

Оптимизма инвесторам утром добавили сообщения в СМИ о том, что Народный банк Китая (центробанк страны) может в пятницу понизить ключевые ставки второй раз за этот год и ослабить резервные требования в рамках мер по борьбе с замедлением темпов экономического роста на фоне новой вспышки коронавируса в стране.

Банк Южной Кореи в четвертый раз с августа 2021 года увеличил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 1,5%, на заседании в четверг. Регулятор пошел на такой шаг в рамках борьбы с инфляцией, вдвое превысившей целевой уровень 2%.

ЕЦБ на заседании в четверг ожидаемо сохранил базовую ставку на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Повышение ставки, по оценке ЕЦБ, произойдет спустя "некоторое время" после завершения выкупа бондов.

Как заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции, регулятор намерен оставить себе свободу действий в денежно-кредитной политике в нынешних условиях высокой неопределенности, совет управляющих готов сделать все необходимое для обеспечения ценовой стабильности и защиты финансовой стабильности в регионе.

Она также отметила растущие риски замедления темпов роста ВВП и ускорения инфляции, особенно в краткосрочной перспективе, из-за скачка цен на энергоносители в условиях российско-украинского кризиса, что вместе с потерей доверия потребителей и бизнеса может привести к более серьезному, чем ожидалось, снижению спроса, потребления и инвестиций.

Один из крупнейших банков США Morgan Stanley (SPB: MS) сократил чистую прибыль в I квартале на 9,8%, но показатель превзошел ожидания. Прибыль и выручка банка Goldman Sachs резко снизились в I квартале, но оказались лучше прогнозов.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в апреле вырос до 65,7 пункта при прогнозах снижения до 59 пунктов с мартовских 59,4 пункта.

На нефтяном рынке в четверг цены скорректировались после роста накануне до 2-недельного максимума. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $107,3 за баррель (-1,4% и +4% в среду), майская цена WTI - $102,7 за баррель (-1,5% и +3,6% накануне).

Участники рынка продолжают следить за событиями на Украине и санкциями против России, включая возможные ограничения на поставку углеводородов. США и Великобритания уже отказались от российского топлива, однако ЕС пока воздерживается от запрета на импорт нефти и газа.

Несмотря на это, сокращение поставок нефти из России может достичь 3 млн баррелей в сутки, по прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (-23,3%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-12,8%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-9,7% и -11,5% "префы"), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-8,1%), расписки VK (MOEX: VKCO) (-7,8%), бумаги "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-7,3%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-6,8%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-6,6%).

Подорожали бумаги ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+23,6%), ПАО "СПБ биржа" (SPB: SPBE) (+22,3%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+20,5%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+18,9%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+10,3% и +9,5% "префы"), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+6,8%, до 36,17 рубля; максимум дня и новый пик - 37 рублей).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 24,32 млрд рублей (из них 5,85 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,02 млрд рублей на акции "Яндекса").