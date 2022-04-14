Цены евробондов РФ в четверг подросли, несмотря на объявление новых антироссийских санкций

Москва. 14 апреля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг умеренно подросли, несмотря на объявление новых антироссийских санкций и обострение ситуации на российско-украинской границе; рублевые гособлигации также выросли в цене в ожидании дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ (ценовой индекс облигаций RGBI вырос на 0,6%). При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) умеренно подешевели в ожидании повышения ставки ФРС на заседании в мае сразу на 50 базисных пунктов, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 31 базисный пункт, до 22,08% от номинала (их доходность снизилась на 37 базисных пунктов - до 27% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 117 базисных пунктов, до 23,61% от номинала (их доходность снизилась на 117 базисных пунктов - до 24,6% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году прибавил в цене 41 базисный пункт, подорожав до 26,77% от номинала (его доходность снизилась на 162 базисных пункта - до 131,72% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 32 базисных пункта, составив 24,91% от номинала (их доходность снизилась на 120 базисных пунктов - до 142,13% годовых).

И лишь евробонды РФ с погашением в 2027 году снизились в цене за день на 45 базисных пунктов, подешевев до 21,72% от номинала (их доходность выросла на 72 базисных пункта - до 43,16% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", новая порция антироссийских санкций, объявленных западными странами, не оказала значимого влияния на динамику отечественных евробондов. Участники рынка уже привыкли к новым санкционным ограничениям и относятся к ним спокойно, не видя в них пока серьезной угрозы для экономики и финансовой системы страны. При этом обострение ситуации на российско-украинской границе также не сказалось на динамике отечественных евробондов, в отличие от рынка акций, который заметно упал именно из-за обострения ситуации на границе, где в Брянской и Белгородской областях РФ были прилеты украинских ракет и есть пострадавшие.

Повышение ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США на половину процентного пункта в мае является "целесообразным вариантом", полагает глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс. Инвесторы и трейдеры уже начали закладывать в прогнозы возможность подобного агрессивного повышения ставки, отмечает MarketWatch. В последний раз ФРС повысила ставку на половину процентного пункта более 20 лет назад, в мае 2000 года. Между тем Уильямс в интервью агентству Bloomberg сказал, что ФРС необходимо повышать ключевую ставку "в ускоренном порядке", чтобы взять под контроль стремительно ускоряющуюся инфляцию.

Власти России обсуждают поправки в отдельные законодательные акты, в том числе в Гражданский кодекс и в Арбитражный процессуальный кодекс, которые позволят российским корпоративным заемщикам избежать "искусственного дефолта" по евробондам в ситуации, когда проведение платежей блокируется иностранными банками-корреспондентами и платежными агентами. Законопроект с соответствующими предложениями направил на имя премьер-министра Михаила Мишустина глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с обсуждением вопроса.

В текущих условиях, когда под видом санкций недружественными государствами проводится экспроприация активов, нужны дополнительные меры экономического характера, говорится в документе. Нужно запретить объявление дефолта по евробондам иностранными эмитентами, связанными с российскими компаниями; редомицилировать иностранных эмитентов, связанных с российскими компаниями, в юрисдикцию РФ через регистрацию в специальных административных районах (по аналогии с международными компаниями); ввести новый способ исполнения обязательств по евробондам в виде размещения денежных средств на счете эскроу, открытом в уполномоченном банке РФ в беззаявительном порядке.

В последние недели все больше российских заемщиков на фоне введения беспрецедентных санкций в отношении РФ сталкиваются с техническими проблемами проведения платежей по еврооблигациям. Иностранные банки-корреспонденты и банки-агенты замораживают платежи компаний, которые оказались в санкционных списках сами или в них фигурируют их владельцы. О блокировке выплат на различных этапах заявили "Северсталь" (MOEX: CHMF), "ЕвроХим", "СУЭК", "РусГидро" (MOEX: HYDR), ЧТПЗ, "АЛРОСА" (MOEX: ALRS), Nordgold (MOEX: NORD). У РЖД, попавших в санкционный список Великобритании, в зависшем состоянии находятся уже как минимум пять платежей. Совкомбанк на прошлой неделе сообщил, что приостановил начисление процентов по двум выпускам "вечных" еврооблигаций, по классическим выпускам проценты будут начисляться, но их выплата временно остановлена. Банк пояснил, что из-за введенных против него санкций "не имеет технической возможности распоряжаться заблокированными активами и полноценно использовать международную платежную инфраструктуру для обслуживания займов".

Российские эмитенты, включая суверена, имеют право осуществлять выплаты по валютному долгу в рублях - такая возможность предусмотрена указом президента РФ от 5 марта. При этом инвесторы из стран, присоединившихся к санкциям против России, получат свои рублевые выплаты на специальные счета типа "С", конвертировать с них средства в валюту можно будет только с разрешения российских властей. Минфин РФ недавно использовал схему с выплатами в рублях по суверенным еврооблигациям, однако корпоративные заемщики к ней до сих пор не прибегали.