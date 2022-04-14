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14 апреля 2022 года 19:37

Рубль закрыл волатильные торги четверга снижением к доллару и евро под влиянием совокупности факторов

Москва. 14 апреля. Доллар США и евро выросли на "Московской бирже" на закрытии волатильных торгов четверга, рубль снизился к бивалютной корзине под влиянием совокупности разнородных факторов.

Курс доллара США составил 80,9 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,03 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 87 руб./EUR1, подорожав на 60 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 83,7 копейки - до 83,64 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль закрыл торги четверга снижением к доллару и евро. Торги отличались повышенной волатильностью из-за действия разнообразных факторов, в том числе, санкционного давления и динамики пары "евро-доллар" на глобальном рынке, которая в моменте обновила двухгодичный минимум по результатам заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Сохранение ЕЦБ прежних осторожных формулировок в заявлении по итогам заседания, риски замедления темпов роста ВВП еврозоны при сохраняющей высокие темпы повышения инфляции, вызвало на рынке ослабление ожиданий в отношении повышений процентной ставки ЕЦБ.

ЕЦБ по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

Как говорится в сообщении ЕЦБ, выкуп активов в рамках программы Asset Purchase Programme (APP) в мае сократится до 30 млрд евро с 40 млрд евро в апреле, а в июне уменьшится до 20 млрд евро.

"На сегодняшнем заседании совет управляющих ЕЦБ пришел к заключению, что поступившие с момента предыдущего заседания статданные подтверждают мнение, что программа APP должна быть завершена в третьем квартале", - отмечается в пресс-релизе.

"Любая корректировка ключевых процентных ставок произойдет лишь спустя некоторое время после завершения советом управляющих выкупа активов в рамках APP и будет постепенной", - говорится в сообщении ЕЦБ.

ЕЦБ намерен оставить себе свободу действий в денежно-кредитной политике в нынешних условиях высокой неопределенности, заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания.

"Риск замедления темпов роста ВВП существенно увеличился в результате войны на Украине. В то время как риски, связанные с пандемией, уменьшились, война, возможно, окажет еще более серьезное влияние на экономический настрой и может усугубить проблемы в цепочках поставок, - заявила Лагард. - Устойчиво высокие цены на энергоносители вместе с потерей доверия потребителей и бизнеса могут привести к более серьезному, чем ожидалось, снижению спроса, потребления и инвестиций".

Она также отметила растущий риск ускорения инфляции, особенно в краткосрочной перспективе, из-за скачка цен на энергоносители в условиях российско-украинского кризиса.

Цены на энергоресурсы в регионе, по словам Лагард, в настоящее время на 45% выше, чем они были годом ранее. Резкий бойкот российских энергоносителей будет иметь серьезные последствия для экономики еврозоны, сказала Лагард.

Разумной альтернативы российскому газу сейчас в Европе нет, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на совещании, посвященном ситуации в нефтегазовом секторе. "Попытки западных стран выдавить российских поставщиков, заместить наши энергоресурсы альтернативными поставками неизбежно отразятся на всей мировой экономике. (. . .) Что здесь удивляет: так называемые партнеры из недружественных стран признают, что не могут обойтись без российских энергоресурсов. В том числе, и без природного газа, например. Его разумная замена для Европы сейчас просто отсутствует", - сказал глава государства.

Свободных объемов газа на мировом рынке в настоящее время нет, пояснил президент. "Поставки из других стран, прежде всего, из США, которые могут быть направлены на Европу, обойдутся потребителям в разы дороже. Отразятся на уровне жизни людей и конкурентоспособности европейской экономики", - сказал Путин.

Отказ от валют недружественных стран - стратегическая задача, выполнение которой важно с точки зрения финансово-экономической безопасности России, кроме того, заявил Путин в ходе совещания.

Между тем, как считают в Еврокомиссии, указ президента РФ об оплате за газ в рублях нарушит антироссийские санкции. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник. По данным агентства, Еврокомиссия представила странам-членам анализ указа президента Путина об оплате газа из России в рублях и предупредила о том, что его выполнение нарушит санкции против РФ.

Согласно предварительному юридическому анализу комиссии, указ Путина существенно изменяет процедуру и создает новую правовую ситуацию. Как отметил собеседник агентства, новая процедура "передаст полный контроль российскому государству" в отношении того, "когда сделка будет завершена и в какой момент покупатель будет освобожден от обязательств". Это также даст возможность Москве регулировать обменный курс в своих интересах. Кроме того, механизм будет нарушать ограничительные меры, принятые ЕС в ответ на военную операцию на Украине.

Как сообщалось, президент РФ 31 марта подписал указ № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в российских рублях.

Власти США считают, что уже ввели основную часть санкций против РФ, и теперь необходимо добиваться их выполнения, заявил в четверг советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. "Мы считаем, что приняли основные санкции, а в ближайшие дни мы сосредоточим наше внимание на попытках избегать их действия", - приводят западные СМИ слова Салливана на форуме "Экономический клуб" в Вашингтоне.

По его словам, в предстоящие две недели администрация США объявит о мерах по выявлению тех, кто помогает РФ обойти санкции. "Я думаю, в ближайшие одну-две недели мы объявим о тех, кто способствует обходу санкций как в России, так и за ее пределами", - подчеркнул советник.

Иностранные участники за неделю с 21 по 28 февраля приобрели валюту на 415 млрд рублей, что составляет 62,21% от всего объема покупок за февраль (667 млрд рублей), говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном Банком России.

Банк России на фоне введения санкций принял меры в части валютных ограничений и валютного контроля, которые способствовали существенному снижению спроса на иностранную валюту со стороны прежде всего нерезидентов, а также резидентов - юридических и физических лиц, отметил регулятор.

В марте экспортеры продали валюту на 865 млрд рублей, действуя в рамках указа президента РФ об обязательной продаже валютной выручки. Спрос на валюту в марте в основном предъявляли системно значимые кредитные организации, которым она была нужна для покрытия валютных обязательств. ЦБ отмечает, что в марте нефинансовые организации (экспортеры) перешли к продаже валютной выручки не напрямую, а через уполномоченные банки.

Население с 1 по 22 февраля 2022 года преимущественно покупало валюту на биржевом и внебиржевом рынках - на 51 и 60 млрд рублей соответственно. Начиная с 23 февраля наблюдалась смена тренда: в период с 23 февраля по 31 марта физические лица осуществляли нетто-продажу иностранной валюты, отмечает ЦБ. В совокупности за этот период физлица продали валюту на 390 млрд рублей через российские банки, а также на 180 млрд рублей на биржевом рынке.

Темп роста цен в России, хотя по-прежнему существенно превышает таргет по инфляции, но последовательно замедляется, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин в ходе заседания рабочей группы Госдумы. "Это дает нам возможность приступить к постепенному снижению ключевой ставки. Мы ее понизили на 3 процентных пункта 8 апреля. Скорость дальнейшего снижения ставки будет определяться дальнейшей нормализацией рисков для финансовой стабильности, прогнозом развития экономики и вытекающим из этого прогноза прогнозом инфляции", - заявил Заботкин.

Инфляция в РФ со 2 по 8 апреля составила 0,66% после 0,99% с 26 марта по 1 апреля, 1,16% с 19 по 25 марта, 1,93% с 12 по 18 марта, 2,09% с 5 по 11 марта, 2,22% с 26 февраля по 4 марта, 0,45% с 19 по 25 февраля, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца цены к 8 апреля выросли на 0,80%, с начала года - на 10,83%.

Среднесуточный рост цен за 8 дней апреля 2022 года, по данным Росстата, составил 0,100% (против среднесуточных 0,022% за 5 дней апреля 2021 года и 0,017% за 12 дней апреля 2021 года).

Из этих данных следует, что годовая инфляция в РФ на 8 апреля 2022 года ускорилась почти до 17,5% (максимума с февраля 2002 года, когда она равнялась 17,7%) с 16,69% на конец марта, 9,15% на конец февраля, 8,73% на конец января и 8,39% на конец декабря.

Замедление инфляции на неделе со 2 по 8 апреля во многом объясняется снижением цен на плодоовощную продукцию на 0,6% после роста на 14,2% за март.

Нефтяные фьючерсы замедлили снижение на торгах в четверг, остаются в небольшом минусе после роста до двухнедельного максимума накануне на фоне опасений по поводу глобального спроса на топливо.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:10 МСК в четверг составляет $108,69 за баррель, что на 0,07% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $104,19 за баррель, что на 0,06% ниже итогового значения предыдущей сессии.

В среду Brent подорожала на 4%, WTI выросла в цене на 3,6%.

Ранее Международное энергетическое агентство понизило на 260 тыс. баррелей в сутки (б/с) прогноз роста спроса на нефть в 2022 году. Агентство ожидает, что мировой спрос на нефть вырастет на 1,9 млн б/с - до 99,4 млн б/с. В прошлом месяце ожидалось, что спрос на нефть в мире в 2022 году увеличится на 2,1 млн б/с.

Ухудшение прогноза вызвано жесткими мерами по ограничению распространения коронавирусной инфекции в Китае.

Накануне стало известно, что американские запасы нефти за прошлую неделю увеличились на 9,38 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем ожидали гораздо более умеренного повышения на 1 млн баррелей.

Резкий рост резервов частично объясняется внезапным снижением уровня загруженности нефтеперерабатывающих мощностей в США, что также вызвало сокращение запасов бензина и дистиллятов, пишет MarketWatch.

"В четверг, 14 апреля, курс рубля двигался разнонаправленно. Все внутренние механизмы валютного контроля сохраняются в силе, инвесторы в валюте ориентируются именно на них. Сегодня президент РФ В.Путин отметил, что необходимо подготовить валютный рынок к переходу на расчеты в нацвалютах. Это является стратегической задачей", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"По данным СМИ, Банк России рассматривает возможность смягчения требований по продаже валютной выручки экспортерами. Сейчас экспортеры обязаны продавать 80% выручки. В этих условиях рубль сегодня утром резко ослаб, до 82 рублей за доллар, но позже сумел восстановиться до 81 руб./$1. Тем не менее мы полагаем, что сегодня и до конца месяца предложение валюты от экспортеров будет нарастать ввиду весьма крупных налоговых выплат. По нашему мнению, ЦБ едва ли будет торопиться со смягчением требования об обязательной продаже валютной выручки. Скорее всего, регулятор примет такое решение лишь в условиях резкого укрепления рубля, как это было на прошлой неделе, когда после того, как рубль подорожал до 71 за доллар, ЦБ отменил 12%-ную комиссию на покупку долларов, евро и фунтов", - говорят аналитики SberCIB Investment Research.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 16:30 МСК (до 15 марта период расчета составлял 10:00 - 11:30), ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 15 апреля на 1,4409 рубля, до 81,288 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,2805 рубля, до 88,0024 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в четверг на 1,3832 рубля по отношению к среде и составил 81,2051 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 1,2396 рубля и составил 81,1121 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 186,95 млн, из которых $1 млрд 95,653 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 91,297 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 1,867 рубля, до 87,9462 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 1,3382 рубля, до 87,6964 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR1 млрд 351,349 млн, из которых EUR565,682 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR785,667 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 16,81% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 17,08% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 4 б.п. - до 17,6% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились относительно среды - 17,84% и 17,94% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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