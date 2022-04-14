Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 15 апреля в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- основные биржи США и Европы закрыты на Страстную пятницу;

- промышленное производство США в марте (16:15 МСК);

- операционные результаты "АЛРОСА", Global Ports за I кв. 2022 г.

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