"Велес Капитал" рекомендует держать бумаги Полюса

Аналитики "Велес Капитала" рекомендуют держать бумаги "Полюса", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"После возобновления торгов котировки бумаг "Полюса" продемонстрировали более позитивную динамику в сравнении с российским рынком и уверенно превысили уровни конца февраля. Акции компании традиционно выступают защитным активом, что обусловлено стабильным спросом на золото, возрастающим в периоды неопределенности и кризисов, а также низкой себестоимостью добычи и умеренной долговой нагрузкой. В то же время рост доходности ОФЗ и ставки ЦБ до 17% привели к увеличению WACC до 14%, - отмечает эксперт Сергей Жителев. - Возросшие риски, связанные с инфляцией издержек, санкционным давлением, сдвигом реализации инвестиционных проектов и др., требуют пересмотра справедливой дивидендной доходности "Полюса" с 4-5% до 7-8%. При текущей цене золота и валютном курсе дивиденд "Полюса" внутри 2023 года составит 686 рублей на акцию (доходность - 5,1%). В условиях когда бумаги компании стоят 13800 рублей, выплата должна составлять не менее 950 рублей на акцию, что возможно лишь в случае подъема золота с $2000 до $2500 за тройскую унцию. Мы допускаем значительный рост стоимости металла в будущем на фоне турбулентности мировой экономики, однако при текущей конъюнктуре рынка золота сохраняем сдержанный взгляд на бумаги "Полюса" с рекомендацией "держать" и оцениваем справедливую стоимость акций на уровне 11020 рублей".

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