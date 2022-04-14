Рубль отыграл часть утренних потерь, но продолжает дешеветь к доллару и евро, в фокусе внимания игроков остается санкционное противостояние

Москва. 14 апреля. Доллар США и евро растеряли часть утреннего роста и лишь умеренно повышаются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне темы антироссийских санкций.

Курс доллара США составил 81,02 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,16 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 87,04 руб./EUR1, подорожав на 64 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 92,3 копейки - до 83,7 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл часть утренних потерь, но продолжает дешеветь к доллару и евро на дневных торгах на фоне нового витка темы санкционного противостояния между РФ и западными странами, в том числе возможных ограничений на поставку углеводородов. Ранее США и Великобритания отказались от российского топлива, однако ЕС пока воздерживается от запрета на импорт нефти и газа.

Разумной альтернативы российскому газу сейчас в Европе нет, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на совещании, посвященном ситуации в нефтегазовом секторе. "Попытки западных стран выдавить российских поставщиков, заместить наши энергоресурсы альтернативными поставками неизбежно отразятся на всей мировой экономике. (. . .) Что здесь удивляет: так называемые партнеры из недружественных стран признают, что не могут обойтись без российских энергоресурсов. В том числе, и без природного газа, например. Его разумная замена для Европы сейчас просто отсутствует", - сказал глава государства.

Свободных объемов газа на мировом рынке в настоящее время нет, пояснил президент. "Поставки из других стран, прежде всего, из США, которые могут быть направлены на Европу, обойдутся потребителям в разы дороже. Отразятся на уровне жизни людей и конкурентоспособности европейской экономики", - сказал Путин.

Отказ от валют недружественных стран - стратегическая задача, выполнение которой важно с точки зрения финансово-экономической безопасности России, заявил Путин в ходе совещания.

"Наблюдаются сбои в оплате экспортных поставок российских энергоресурсов. Банки из этих самых недружественных стран задерживают перевод платежей. Напомню, что уже поставлена задача - перевести расчёты за энергоресурсы в национальные валюты, постепенно уходить от доллара и евро. В целом мы намерены кардинально повысить долю расчетов в национальных валютах в системе внешней торговли. Важные шаги в этих направлениях уже делаются. И ключевая задача здесь - подготовить наш валютный рынок к такому переходу, чтобы любую иностранную валюту можно было свободно и в необходимом объеме обменять на российские рубли", - сказал президент.

"Отказ от ненадежных, скомпрометировавших себя валют и юрисдикций - это стратегическая задача с точки зрения финансово-экономической безопасности нашей страны. Важная для сохранения и наращивания объемов внешней торговли, налаживания устойчивых связей с предсказуемыми партнерами, которые верны своему слову и дорожат деловой репутацией, понимают последствия своих решений", - подчеркнул Путин.

Между тем, как считают в Еврокомиссии, указ президента РФ об оплате за газ в рублях нарушит антироссийские санкции. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник. По данным агентства, Еврокомиссия представила странам-членам анализ указа президента Путина об оплате газа из России в рублях и предупредила о том, что его выполнение нарушит санкции против РФ.

Согласно предварительному юридическому анализу комиссии, указ Путина существенно изменяет процедуру и создает новую правовую ситуацию. Как отметил собеседник агентства, новая процедура "передаст полный контроль российскому государству" в отношении того, "когда сделка будет завершена и в какой момент покупатель будет освобожден от обязательств". Это также даст возможность Москве регулировать обменный курс в своих интересах. Кроме того, механизм будет нарушать ограничительные меры, принятые ЕС в ответ на военную операцию на Украине.

Как сообщалось, президент РФ 31 марта подписал указ № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в российских рублях.

Темп роста цен в России, хотя по-прежнему существенно превышает таргет по инфляции, но последовательно замедляется, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин в ходе заседания рабочей группы Госдумы. "Это дает нам возможность приступить к постепенному снижению ключевой ставки. Мы ее понизили на 3 процентных пункта 8 апреля. Скорость дальнейшего снижения ставки будет определяться дальнейшей нормализацией рисков для финансовой стабильности, прогнозом развития экономики и вытекающим из этого прогноза прогнозом инфляции", - заявил Заботкин.

Инфляция в РФ со 2 по 8 апреля составила 0,66% после 0,99% с 26 марта по 1 апреля, 1,16% с 19 по 25 марта, 1,93% с 12 по 18 марта, 2,09% с 5 по 11 марта, 2,22% с 26 февраля по 4 марта, 0,45% с 19 по 25 февраля, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца цены к 8 апреля выросли на 0,80%, с начала года - на 10,83%.

Среднесуточный рост цен за 8 дней апреля 2022 года, по данным Росстата, составил 0,100% (против среднесуточных 0,022% за 5 дней апреля 2021 года и 0,017% за 12 дней апреля 2021 года).

Из этих данных следует, что годовая инфляция в РФ на 8 апреля 2022 года ускорилась почти до 17,5% (максимума с февраля 2002 года, когда она равнялась 17,7%) с 16,69% на конец марта, 9,15% на конец февраля, 8,73% на конец января и 8,39% на конец декабря.

Замедление инфляции на неделе со 2 по 8 апреля во многом объясняется снижением цен на плодоовощную продукцию на 0,6% после роста на 14,2% за март.

Европейский Центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

Как говорится в сообщении ЕЦБ, выкуп активов в рамках программы Asset Purchase Programme (APP) в мае сократится до 30 млрд евро с 40 млрд евро в апреле, а в июне уменьшится до 20 млрд евро.

"На сегодняшнем заседании совет управляющих ЕЦБ пришел к заключению, что поступившие с момента предыдущего заседания статданные подтверждают мнение, что программа APP должна быть завершена в третьем квартале", - отмечается в пресс-релизе.

"Любая корректировка ключевых процентных ставок произойдет лишь спустя некоторое время после завершения советом управляющих выкупа активов в рамках APP и будет постепенной", - говорится в сообщении ЕЦБ.

Президент США Джо Байден в среду в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудил тему введения дальнейших санкций в отношении России, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. "Мы продолжаем рассматривать ряд санкций. Их будет больше. Это (тема санкций - ИФ) было частью их обсуждений сегодня", - сказала Псаки на брифинге. При этом она отметила, что лидеры США и Украины в беседе не обсуждали какие-либо конкретные меры.

Правительство Австралии вводит санкции в отношении 14 российских компаний, имеющих стратегическое и экономическое значение для России, в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщил МИД страны. В санкционные списки вошли компании "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ), "Газпром" (MOEX: GAZP), "Газпром нефть" (MOEX: SIBN), "Транснефть" (MOEX: TRNF), "Ростелеком" (MOEX: RTKM), "Русгидро" (MOEX: HYDR), "Севмаш" и "Объединенная судостроительная корпорация". Санкции также распространяются на холдинг "Росэлектроника", РЖД, "Новороссийский морской торговый порт" (MOEX: NMTP), АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS), "СОГАЗ" (MOEX: SOGP) и "Совкомфлот" (MOEX: FLOT).

"Наша нацеленность на российские государственные предприятия в координации с ключевыми партнерами подрывает их способность стимулировать российскую экономику", - отметили в МИД.

Нефть дешевеет в четверг после роста до двухнедельного максимума накануне на фоне опасений по поводу глобального спроса на топливо.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:15 МСК в четверг составляет $107,27 за баррель, что на 1,39% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $102,86 за баррель, что на 1,33% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 8 апреля, увеличились на 9,38 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали роста запасов нефти на 1 млн баррелей.

Нефтяные резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, за минувшую неделю повысились на 400 тыс. баррелей.

В среду Brent подорожала на 4%, WTI выросла в цене на 3,6%.

Ранее Международное энергетическое агентство понизило на 260 тыс. баррелей в сутки (б/с) прогноз роста спроса на нефть в 2022 году. Агентство ожидает, что мировой спрос на нефть вырастет на 1,9 млн б/с - до 99,4 млн б/с. В прошлом месяце ожидалось, что спрос на нефть в мире в 2022 году увеличится на 2,1 млн б/с.

Ухудшение прогноза вызвано жесткими мерами по ограничению распространения коронавирусной инфекции в Китае.

Тем временем накануне стало известно, что запасы нефти в США за прошлую неделю увеличились на 9,38 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем ожидали гораздо более умеренного повышения на 1 млн баррелей.

"В четверг доллар уже в самом начале торгового дня сумел закрепиться выше 80 рублей, а в первые минуты биржевых торгов даже обновлял более чем недельный максимум в районе 82,86 рублей. Отметим, что сразу после снижения ключевой ставки ЦБ и ослабления валютных ограничений американской валюте не удавалось закрепиться выше 80 рублей, поэтому утреннее укрепление в четверг, скорее всего, является результатом некоторого ухудшения геополитического фона. Не исключено, что на ближайшее время доллар сохранит позиции выше отметки 80 рублей, однако вряд ли курсу удастся уйти заметно выше данного уровня", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"По данным СМИ, Банк России рассматривает возможность смягчения требований по продаже валютной выручки экспортерами. Сейчас экспортеры обязаны продавать 80% выручки. В этих условиях рубль сегодня утром резко ослаб, до 82 рублей за доллар, но позже сумел восстановиться до 81 руб./$1. Тем не менее мы полагаем, что сегодня и до конца месяца предложение валюты от экспортеров будет нарастать ввиду весьма крупных налоговых выплат. По нашему мнению, ЦБ едва ли будет торопиться со смягчением требования об обязательной продаже валютной выручки. Скорее всего, регулятор примет такое решение лишь в условиях резкого укрепления рубля, как это было на прошлой неделе, когда после того как рубль подорожал до 71 за доллар, ЦБ отменил 12%-ную комиссию на покупку долларов, евро и фунтов", - говорят аналитики SberCIB Investment Research.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 16,81% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 17,08% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 4 б.п. - до 17,6% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились относительно среды - 17,84% и 17,94% годовых соответственно.