"Фридом Финанс" рекомендует держать акции JPMorgan с прогнозной ценой $156

Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют держать акции JPMorgan Chase & Co. с прогнозной стоимостью на уровне $156 за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Также эксперты отмечают, что совет директоров корпорации одобрил новую программу обратного выкупа акций на сумму $30 млрд с 1 мая, что может оказать поддержку котировкам бумаг эмитента в течение года.

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