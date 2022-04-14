Ставка ЦБ РФ к сентябрю 2022г может составить 10% - Sber CIB

Ключевая ставка ЦБ РФ к сентябрю текущего года может составить 10% годовых, говорится в обзоре Sber CIB.

"Динамика инфляции в России указывает на высокую вероятность смягчения политики ЦБ РФ в ближайшее время. Мы полагаем, что ключевая ставка уже 29 апреля 2022 года будет снижена до 15% годовых, а к сентябрю текущего года составит 10% годовых", - отмечают аналитики инвестбанка Игорь Рапохин и Алиса Закирова.

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