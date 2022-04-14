S&P 500 проведет торги в четверг, скорее всего, в диапазоне 4390-4460п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в четверг торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4390-4460 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 отыграл падение вторника. Форма свечи за 13 апреля сформировала паттерн поглощения продаж предыдущего дня. В то же время RSI удерживается в нейтральной зоне, тогда как сглаживание линии индикатора MACD указывает на паритет "быков" и "медведей". Если покупатели не усилят позиции, бенчмарк в краткосрочной перспективе сможет протестировать поддержку на уровне 4350 пунктов", - пишут аналитики инвесткомпании.

Также они обращают внимание на ускорение производственной инфляции в США в марте до 1,4% м/м после 0,8% в феврале, превышение консенсус-прогноза составило 1,1%. Годовые темпы роста достигли 11,2% - максимального значения с начала расчета показателя в ноябре 2010г.

"Однако даже без учета волатильных цен на энергоносители, продовольствие и товары конечного потребления, базовый индекс цен производителей вырос на 1,1% м/м, - подчеркивается в комментарии. - Это обусловлено дисбалансом между устойчивым потреблением и дефицитом предложения, который, вероятно, сохранится в текущем квартале из-за дополнительного давления в цепочках поставок в связи с приостановкой производства в Китае и усилением геополитической напряженности. Рост цен производителей также может вновь поспособствовать разгону потребительской инфляции в апреле после ее некоторого замедления по итогам марта".

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