"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Роснефти с целью 600 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Роснефти" с целевой ценой 600 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3-6 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 49%, стоп-приказ: 300 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

По мнению экспертов, "Роснефть" - одна из немногих российских нефтегазовых компаний, которая сможет перенести введенные санкции без существенных потрясений для бизнеса. В пользу долгосрочного роста стоимости акций говорят следующие факторы: благоприятная рыночная конъюнктура, высокая доля экспорта углеводородов в Азию (26%) и высокая маржинальность по EBITDA.

"С технической точки зрения стоимость акций стабилизируется после возобновления торгов на Московской бирже. Открывать позиции рекомендуем на текущих уровнях с целью 600 руб. При покупке на 5% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 300 руб. риск на портфель составит 1,28%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,9", - указывают аналитики "Финама".

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