"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Wells Fargo с целью $59

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Wells Fargo & Co. с целью $59 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-5 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 21%, стоп-приказ: $45,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что компания представит финансовый отчет 14 апреля. Аналитики ожидают роста выручки до $17,78 млрд и прибыли на акцию $0,8198. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а прогнозы на II квартал 2022 года будут благоприятными, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С технической точки зрения бумага продолжительное время находится в боковом тренде, где предпринимает попытки удержаться на уровне поддержки. Мы рекомендуем открывать позицию от текущих уровней. При покупке на 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $45,5 риск на портфель составит 0,30%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,4", - указывают аналитики "Финама".

Wells Fargo & Company - банковская холдинговая компания, предоставляющая финансовые и страховые услуги в США, Канаде и Пуэрто-Рико. Входит в так называемую большую четверку банков США, занимает 7-е место в списке самых дорогих компаний США, также входит в рейтинг Fortune 1000.

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