"Велес Капитал" рекомендует покупать акции Распадской с целью 605 руб

"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "Распадской" с целевой ценой 605 руб. за штуку, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Эльзы Газизовой.

Эксперт отмечает, что с возобновлением торгов на Московской бирже акции "Распадской" начали стремительно восстанавливаться после февральского падения. Однако на фоне новостей Evraz об отмене выделения угольных активов бумаги компании вновь потеряли в цене.

"Мы полагаем, что в текущем году снижение котировок оправдано в связи c реализацией целого ряда существенных рисков: санкционное давление, приостановка дивидендных выплат, рост издержек, отмена выделения из Evraz и возможное ухудшение корпоративного управления. В то же время мы считаем, что бумаги "Распадской" остаются привлекательными на долгосрочном горизонте. Низкая доля продаж в Европу позволит компании избежать серьезных потерь в случае запрета на экспорт угля в Евросоюз, а рекордно высокие цены на угольную продукцию в 2022г приведут к бурному росту финансовых показателей. На фоне низкой долговой нагрузки у компании не возникнет проблем с возобновлением дивидендных выплат, которые внутри 2023г, согласно нашим расчетам, могут составить 127 руб. на акцию с доходностью 34%. Мы устанавливаем рекомендацию "покупать" для акций "Распадской" с целевой ценой 605 руб.", - пишет эксперт "Велес Капитала".

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