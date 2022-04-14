Высока вероятность снижения цены акций JPMorgan до $120 - BCS Express

Высока вероятность снижения котировок акций JPMorgan Chase & Co. до уровня $120 за штуку, сообщается в аналитическом материале BCS Express.

Крупнейший американский финансовый конгломерат JPMorgan опубликовал финансовые результаты за I квартал 2022 года. Как и ожидалось, отмечает эксперт Никита Покровский, размер чистой прибыли оказался хуже прогнозов аналитиков. Менеджмент ожидает, что размер процентного чистого дохода достигнет $53 млрд по итогам года, а расходы составят в районе $77 млрд.

"Исходя из такого прогноза, можно сделать вывод, что произойдет ухудшение показателя эффективности (efficiency ratio) в сравнении с 2021 годом, и это не является положительным знаком. В следующем квартале ожидается также снижение размера чистой прибыли на 30% г/г и стагнация выручки. По итогу года чистая прибыль может упасть на 27% г/г, а выручка вырасти всего на 2% г/г. Есть вероятного того, что итоговые показатели окажутся даже несколько хуже консенсусов", - обращает внимание аналитик инвесткомпании.

"Техническая картина пока не сформировала сигналов на покупку. Высока вероятность продолжения снижения котировок до $120. Рост доходности 10-летних облигаций США уже не оказывает столь позитивного воздействия на котировки банков. Несмотря на объявление новой программы buyback на $30 млрд, бумаги, если и стоит рассматривать для покупок при появлении сигналов в технической картине, то с краткосрочным и среднесрочным горизонтом удержания. В целом позициям JPMorgan пока ничего не угрожает, но фундаментальная картина не на стороне долгосрочного инвестирования", - пишет Покровский в обзоре.

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