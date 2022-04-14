Рынок акций РФ утром просел ниже 2500п по индексу Мосбиржи, РТС обновил минимум с конца марта

Москва. 14 апреля. Рынок акций РФ утром в четверг продолжил снижение на фоне слабого спроса инвесторов из-за сохраняющегося санкционного давления на Россию в связи с ее военной операцией на Украине, улучшение внешней фондовой конъюнктуры инвесторы проигнорировали. Индекс Мосбиржи откатился ниже рубежа 2500 пунктов, а индекс РТС обновил минимум с конца марта.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 2489,02 пункта (-1,6%), индекс РТС - 963,66 пункта (-3,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,8%.

Доллар вырос до 81,34 рубля (+1,47 рубля).

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,7%), "Газпрома" (-2,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,9%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,9%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,7%), акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,6%), "Московской биржи" (-1,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,5% и -1,6% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%).

Подорожали на фоне ростра доллара "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,6%).

Правительство Австралии вводит санкции в отношении 14 российских компаний в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщил МИД страны. В санкционные списки, в частности, вошли компании "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ), "Газпром" (MOEX: GAZP), "Газпром нефть", "Транснефть" (MOEX: TRNF), "Ростелеком" (MOEX: RTKM), "Русгидро", "Новороссийский морской торговый порт" (MOEX: NMTP), "АЛРОСА", "Совкомфлот" (MOEX: FLOT) и другие.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, весомые поводы для роста рынка акций РФ по-прежнему отсутствуют, санкционное давление на Россию сохраняется - новые ограничения ввела Австралия, а в США уже готовят следующие ужесточающие меры.

В четверг рынок ждет заседания ЕЦБ и, судя по всему, ужесточения тона регулятора, что может стать негативным для акций фактором и позитивом для евро. Изменений в уровне процентных ставок в еврозоне, однако, пока не ожидается.

Индексы МосБиржи и РТС остаются ниже ближайших сопротивлений 2650 пунктов и 1060 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что сдерживает покупателей и мешает развитию восходящего движения. Ближайшие поддержки расположены у 2480 и 950 пунктов, полагает Кожухова.

Как отмечает главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич, в четверг интерес представляет решение ЕЦБ по ставке, а также публикация статистики по розничным продажам и заявкам на пособие по безработице в США. Учитывая выходной на биржах Европы и США в пятницу, часть инвесторов может взять паузу в принятии инвестиционных решений до следующей недели, что приведет к снижению объемов торгов и волатильности, полагает аналитик.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев также отмечает, что внимание инвесторов будет сконцентрировано на данных по розничным продажам в США в марте, а также на квартальных отчетах Citigroup и Wells Fargo (SPB: WFC). Учитывая рост кредитования, несмотря на рост ставок, эти розничные банки смогут показать неплохие результаты за I квартал, что улучшит настроения на мировых рынках.

В США индексы акций накануне выросли на 1-2% благодаря позитивной квартальной отчетности ряда компаний, а также снижению доходностей US Treasuries, поддержавшему технологический сектор.

В четверг финансовые отчеты за прошедший квартал опубликуют сразу несколько крупных американских банков: Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley (SPB: MS) и Wells Fargo.

В Азии в четверг также преобладала позитивная динамика индексов акций, растут Европа (индексы DAX, CAC 40 прибавили 0,4-0,5%, FTSE просел на 0,2%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,02%).

Оптимизма инвесторам добавляют сообщения в СМИ о том, что Народный банк Китая (центробанк страны) может в пятницу понизить ключевые ставки второй раз за этот год и ослабить резервные требования в рамках мер по борьбе с замедлением темпов экономического роста на фоне новой вспышки коронавируса в стране.

Банк Южной Кореи в четвертый раз с августа 2021 года увеличил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 1,5%, на заседании в четверг. Из 20 опрошенных The Wall Street Journal экономистов только 7 ожидали поднятия ключевой ставки в апреле, остальные предполагали, что это произойдет в мае. Регулятор пошел на такой шаг в рамках борьбы с инфляцией, вдвое превысившей целевой уровень 2%.

На нефтяном рынке на европейской сессии в четверг цены корректируются после роста накануне до 2-недельного максимума; трейдеры оценивают события на Украине и данные о запасах топлива в США.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $107,55 за баррель (-1,1% и +4% в среду), майская цена WTI - $102,89 за баррель (-1,3% и +3,6% накануне).

Согласно статистике Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 8 апреля, увеличились на 9,38 млн баррелей при прогнозах роста в среднем на 1 млн.

Участники рынка также продолжают следить за событиями на Украине и санкциями против России, включая возможные ограничения на поставку углеводородов. США и Великобритания уже отказались от российского топлива, однако ЕС пока воздерживается от запрета на импорт нефти и газа.

Несмотря на это, сокращение поставок нефти из России может достичь 3 млн баррелей в сутки, по прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (-15,1%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-7,4%), ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (-5,2%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-4,4%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-3,7%).

Акции Petropavlovsk упали из-за проблем с обслуживанием долга и сбытом золота после включения Газпромбанка (MOEX: GZPR) в санкционный список Великобритании. Petropavlovsk, который испытывает сейчас трудности с обслуживанием долга и сбытом золота, нанял консалтинговую компанию AlixPartners для анализа вариантов выхода из сложившегося положения. В том числе, сообщает Petropavlovsk, рассматривается продажа долей в действующих активах.

Подорожали бумаги ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+29,9%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+14,8%), Росбанка (MOEX: ROSB) (+9,8%), ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (+9%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+7,7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+3,9%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+3,6%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+3,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 5,4 млрд рублей (из них 1,55 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,28 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 209,91 млн рублей на акции ВТБ).