Рубль может закрепиться у отметки 80 руб./$1 в краткосрочной перспективе - "Открытие Инвестиции"

Возможно закрепление курса рубля к доллару США у отметки 80 руб./$1 в краткосрочной перспективе, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин.

По мнению эксперта, слабость рубля на старте торгов в четверг могла отражать фоновую реакцию на новости в СМИ о результатах анализа Еврокомиссии недавнего распоряжения президента России оплачивать российский газ в рублях. Требование подразумевает, что каждый европейский покупатель открывает в "Газпромбанке" 2 счета: один в валюте, другой в рублях. Причем за конвертацию средств с валютного счета отвечает "Газпромбанк", который затем перечисляет рублевый платеж "Газпрому". Однако Еврокомиссия посчитала, пишет Bloomberg со ссылкой на свой конфиденциальный источник, что такой механизм передает России полный контроль в отношении момента завершения сделки и момента освобождения покупателя от своих обязательств. При этом на российской стороне сохраняется возможность манипулирования валютным курсом в своих интересах.

"Пока сохраняется неопределенность относительно оплаты того, как сложится в ближайшие месяцы процедура оплаты газа европейскими покупателями. Соответственно, объемы экспортной выручки, которая может продаваться на рынке, в перспективе могут как возрасти, так и сократиться", - отмечает Шульгин.

Аналитик констатирует, что в краткосрочном горизонте рубль нашел свое равновесное значение около 80 руб./$1. Однако сохраняются риски снижения экспорта в натуральном выражении, в том числе в связи с возможной коррекцией цен на сырьевых рынках.

"Импорт со своей стороны рано или поздно найдет "лазейку". На фоне сезонного сокращения экспорта летом среднесрочные горизонты подразумевают ослабление рубля, но краткосрочные перспективы могут подразумевать, что даже, если завтра будет объявлено смягчение требований для экспортеров, разрешающее продавать не 80%, а 50% валютной выручки на рынке, курс может по-прежнему оставаться в районе 80 руб./$1. Пока импорт слаб и давление на рубль поступает только со стороны спекулянтов, которые отыгрывают принятое накануне решение отменить комиссию на покупку валюты на бирже", - пишет эксперт "Открытие Инвестиции".

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