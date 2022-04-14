Банк России может понизить ставку до 15-16% на заседании 29 апреля - "ВТБ Мои Инвестиции"

Банк России может понизить ключевую ставку до 15-16% на заседании 29 апреля, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

"Инфляция в России замедляется шестую неделю подряд - рост потребительских цен с 2 по 8 апреля составил 0,66%. Это создаёт условия для дополнительного снижения ключевой ставки на ближайшем заседании Банка России 29 апреля. Ожидаем её снижения ещё на 100-200 б.п. - до 15-16%. На долговом рынке отдаём предпочтение облигациям компаний первого эшелона. Они позволяют зафиксировать привлекательную двузначную доходность на более длинный срок, чем предлагают наиболее доходные банковские депозиты", - пишут эксперты инвестиционной платформы.

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