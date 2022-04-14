Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне санкционной темы

Москва. 14 апреля. Доллар США и евро укрепляются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне актуализации темы антироссийских санкций.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 79,76-80,07 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 80,0475 руб./$1 (+18 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 87,1 руб./EUR1 (+70 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 41,4 коп. к уровню закрытия 13 апреля, до 83,22 рубля.

Доллар при этом оказался на 20,04 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 37,81 коп. выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов, игроки продолжают следить за событиями на Украине и санкциями против России, включая возможные ограничения на поставку углеводородов. США и Великобритания уже отказались от российского топлива, однако ЕС пока воздерживается от запрета на импорт нефти и газа.

Как считают в Еврокомиссии, указ президента РФ об оплате за газ в рублях нарушит антироссийские санкции. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник, Еврокомиссия представила странам-членам анализ указа президента РФ Владимира Путина об оплате газа из России в рублях и предупредила о том, что его выполнение нарушит санкции против РФ, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

Согласно предварительному юридическому анализу комиссии, указ Путина существенно изменяет процедуру и создает новую правовую ситуацию. Как отметил собеседник агентства, новая процедура "передаст полный контроль российскому государству" в отношении того, "когда сделка будет завершена и в какой момент покупатель будет освобожден от обязательств". Это также даст возможность Москве регулировать обменный курс в своих интересах. Кроме того, механизм будет нарушать ограничительные меры, принятые ЕС в ответ на военную операцию на Украине.

Как сообщалось, президент РФ 31 марта подписал указ № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в российских рублях.

Президент США Джо Байден в среду в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудил тему введения дальнейших санкций в отношении России, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. "Мы продолжаем рассматривать ряд санкций. Их будет больше. Это (тема санкций - ИФ) было частью их обсуждений сегодня", - сказала Псаки на брифинге. При этом она отметила, что лидеры США и Украины в беседе не обсуждали какие-либо конкретные меры.

Правительство Австралии вводит санкции в отношении 14 российских компаний, имеющих стратегическое и экономическое значение для России, в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщает МИД страны. В санкционные списки вошли компании "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ), "Газпром" (MOEX: GAZP), "Газпром Нефть" (MOEX: SIBN), "Транснефть" (MOEX: TRNF), "Ростелеком" (MOEX: RTKM), "Русгидро" (MOEX: HYDR),"Севмаш" и "Объединенная судостроительная корпорация". Санкции также распространяются на холдинг "Росэлектроника", РЖД, "Новороссийский морской торговый порт" (MOEX: NMTP), АК "АЛРОСА", "СОГАЗ" (MOEX: SOGP) и "Совкомфлот" (MOEX: FLOT).

"Наша нацеленность на российские государственные предприятия в координации с ключевыми партнерами подрывает их способность стимулировать российскую экономику", - отметили в МИД.

Участники рынка ждут заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) позднее в четверг. ЕЦБ не станет менять ключевые процентные ставки, полагает подавляющее большинство аналитиков. При этом инвесторы ждут от регулятора сигналов относительно того, когда он намерен приступить к ужесточению денежно-кредитной политики.

Многие экономисты и трейдеры уверены, что ЕЦБ поднимет ставку по депозитам, находящуюся в настоящее время на уровне минус 0,5%, в декабре текущего года. При этом растут ожидания, что повышение ставки может произойти и раньше - уже в начале четвертого квартала.

Кроме того, участников рынка интересуют сроки завершения программ выкупа активов ЕЦБ. Центробанк еще в марте дал понять, что может завершить программу в третьем квартале, поэтому в четверг эксперты будут следить за возможным изменением этих сроков.

Заявление ЕЦБ по итогам заседания будет опубликовано в 14:45 МСК. В 15:30 МСК состоится пресс-конференция председателя центробанка Кристин Лагард.

В центре внимания трейдеров остаются данные об инфляции в США, поскольку ускорение темпов роста потребительских цен повышает вероятность более быстрого, чем ожидалось ранее, ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС). Данные министерства труда США, опубликованные накануне, показали ускорение темпов роста потребительских цен в стране в марте до максимальных с декабря 1981 года 8,5% по сравнению с 7,9% в феврале.

В среду Минтруда сообщило, что цены производителей в Штатах в марте увеличились на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем - максимальными темпами с декабря 2009 года. Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали ускорения роста до 1,1% с 0,9% в феврале. Скачок цен производителей в прошлом месяце относительно марта 2021 года был максимальным с января 1981 года - 11,2%.

Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил в интервью CNBC в среду, что Федрезерву придется повышать ставки быстрее, чем обычно, чтобы взять инфляцию под контроль. При этом он выразил уверенность, что инфляция в США уже достигла своего пика и начнет замедляться.

Цены на нефть снижаются утром в четверг после роста до двухнедельного максимума накануне, трейдеры оценивают события на Украине и данные о запасах топлива в США.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:15 МСК в четверг составляет $107,4 за баррель, что на 1,27% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $102,75 за баррель, что на 1,44% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 8 апреля, увеличились на 9,38 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали роста запасов нефти на 1 млн баррелей.

Нефтяные резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, за минувшую неделю повысились на 400 тыс. баррелей.