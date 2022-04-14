Сокращение госдолга и ожидаемое смягчение ДКП будут поддерживать спрос на ОФЗ - ПСБ

Планируемое правительством РФ сокращение госдолга и ожидаемое снижение ставки ЦБР 29 апреля будут поддерживать спрос на остающиеся в обращении ОФЗ, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Эксперт напоминает, что по итогам торгов в среду кривая доходности ОФЗ снизилась на 15 - 20 б.п. Рынок позитивно отреагировал на новости об исполнении федерального бюджета за январь-март с профицитом 1,2 трлн руб., даже с учетом опережающего исполнения расходной части бюджета (+20% г/г). Кроме того, инвесторы отыгрывали ранее сделанные заявления Антона Силуанова, что в этом году Россия не планирует выходить ни на внешние, ни на внутренние рынки займов. По данным Минфина, в этом году предстоит погашение ОФЗ на 1,0 трлн руб. Сокращение госдолга, по мнению аналитика, будет поддерживать спрос на остающиеся в обращении гособлигации.

"Вышедшие в среду данные Росстата подтвердили ожидания ослабления инфляционного импульса. Недельная инфляция в РФ замедлилась до 0,7% (1,0% и 1,2% за две предыдущие недели), годовая выросла до 17,5%. На фоне снижения потребительской активности и замедления инфляции на ближайшем заседании 29 апреля Банк России может понизить ключевую ставку до 15 - 16%. Замедление недельной инфляции, планируемое сокращение госдолга и ожидания снижения ставки ЦБР может способствовать продолжению покупок ОФЗ в четверг. По нашим прогнозам, смягчение ДКП на заседании 29 апреля будет стимулировать смещение доходности ОФЗ срочностью более 2-х лет к нижней границе диапазона 10 - 11% годовых", - прогнозирует Монастыршин.

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