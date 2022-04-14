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14 апреля 2022 года 09:57

Цены рублевых корпбондов в четверг могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 14 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг могут слегка подрасти благодаря как позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, так и ожиданиям дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ в совокупности с отсутствием нового предложения госбумаг со стороны Минфина, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду благодаря позитивной квартальной отчетности ряда компаний, а также снижению доходностей US Treasuries, поддержавшему технологический сектор. Доходность десятилетних US Treasuries в среду опустилась на 4 базисных пункта, до 2,688% годовых, что поддержало акции технологических компаний и позволило индексу Nasdaq Composite подняться на 2%.

В центре внимания трейдеров остаются данные об инфляции в США, поскольку ускорение темпов роста потребительских цен повышает вероятность более быстрого, чем ожидалось ранее, ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС). Данные министерства труда США, опубликованные накануне, показали ускорение темпов роста потребительских цен в стране в марте до максимальных с декабря 1981 года 8,5% по сравнению с 7,9% в феврале.

В среду Минтруда сообщило, что цены производителей в Штатах в марте увеличились на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем - максимальными темпами с декабря 2009 года. Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали ускорения роста до 1,1% с 0,9% в феврале. Скачок цен производителей в прошлом месяце относительно марта 2021 года был максимальным с января 1981 года - 11,2%.

Фондовые рынки стран Азиатско-тихоокеанского региона растут в четверг, следуя за динамикой фондовых индексов США, которые в среду завершили торги в плюсе впервые за четыре сессии. Определенного оптимизма инвесторам добавляют сообщения в СМИ о том, что Народный банк Китая (центробанк страны) может в пятницу понизить ключевые ставки второй раз за этот год и ослабить резервные требования в рамках мер по борьбе с замедлением темпов экономического роста на фоне новой вспышки коронавируса в стране.

Гонконгский Hang Seng к 8:15 МСК поднялся на 0,5%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,9%. Японский Nikkei увеличился по итогам торгов на 1,2%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,6%. Южнокорейский Kospi к 8:30 МСК прибавил 0,04%. Банк Южной Кореи в четвертый раз с августа 2021 года увеличил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 1,5%, на заседании в четверг. Из 20 опрошенных The Wall Street Journal экономистов только 7 ожидали поднятия ключевой ставки в апреле, остальные предполагали, что это произойдет в мае. Регулятор пошел на такой шаг в рамках борьбы с повышающейся быстрее, чем предполагалось, инфляцией.

Вместе с тем цены на нефть умеренно снижаются утром в четверг после заметного роста до двухнедельного максимума накануне, трейдеры оценивают события на Украине и данные о запасах топлива в США. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:40 мск в четверг составила $107,57 за баррель, что на 1,1% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов накануне эти контракты подорожали на 4%, до $108,78 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $102,89 за баррель, что на 1,3% ниже итогового значения предыдущей сессии. В среду стоимость этих контрактов повысилась на 3,6%, до $104,25 за баррель.

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 8 апреля, увеличились на 9,38 млн баррелей. Между тем запасы бензина снизились на 3,65 млн баррелей, дистиллятов - на 2,9 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали роста запасов нефти на 1 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 600 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 416 тыс. баррелей. Между тем нефтяные резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, за минувшую неделю повысились на 400 тыс. баррелей. Резкий рост запасов нефти частично объясняется внезапным снижением уровня загруженности нефтеперерабатывающих мощностей в США, что также вызвало сокращение резервов бензина и дистиллятов.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,3 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 4,132 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,015 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 13 апреля снизился всего на 0,02% по отношению ко вторнику и составил 101,01 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,005%, поднявшись до 722,68 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (+2,35%), "МТС-001P-12" (+1,6%) и "Магнит БО-002P-01" (+0,9%), а в лидерах снижения - облигации "Металлоинвест БО-04" (-4,75%), "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (-3,9%) и "РЖД-001Р-21R" (-0,86%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Автодор" полностью разместила выпуск облигаций серии 002Р-13 на 800 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,39% годовых, купоны годовые. Выплата 1-го купона будет производиться в дату окончания 17-го купона. Срок обращения выпуска - 27 лет, начиная с 17-го года с даты начала размещения по займу предусмотрена ежегодная амортизация. Облигации были размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов в рамках программы серии 002Р объемом 45 млрд 99 млн 900 тыс. рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 27 лет.

Банк "Северный морской путь" (СМП банк) определил ставку 27-го купона биржевых облигаций серии БО-02 в размере 17,2% годовых. Десятилетние облигации БО-02 на 10 млрд рублей банк разместил в октябре 2015 года. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,2% годовых. Ставка 2-40-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс разница между ставкой 1-го купона и ключевой ставкой ЦБ РФ, действующей на дату установления размера ставки 1-го купона. Банк установил возможность досрочного погашения и частичного досрочного погашения выпуска в дату окончания 12-го купонного периода и любого из последующих купонных периодов вплоть до 39-го купона включительно.

ООО "Трейд менеджмент" установило ставку 30-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых. Компания разместила 4-летние облигации объемом 200 млн рублей в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 13% годовых, ставка 2-5-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Купоны по бумагам ежемесячные, ставки 1-48-го купонов определяются согласно ключевой ставке Банка России, действующей по состоянию на седьмой рабочий день, предшествующий дате каждого купонного периода, плюс маржа 6,5%, при этом максимальная ставка не может превысить 14% годовых. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 10% от номинала будет выплачиваться каждый квартал, начиная с выплаты 21-го купона. Также эмитент установил возможность досрочного погашения в дату выплаты 24-го купона. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 22 ноября 2019 года зарегистрировала программу облигаций компании серии 001P объемом до 2 млрд рублей. В рамках 50-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 4 лет. Ранее компания не выходила на долговой рынок.

АО "О1 Пропертиз Финанс" смогло выплатить 14-й купон по облигациям серии БО-01 на 448,8 млн рублей, при выплате которого ранее был допущен технический дефолт. Выплата по купону должна была состояться 1 апреля, в качестве причины неисполнения обязательств эмитент указывал "возникшие обстоятельства правового характера, ограничивающие операции в отношении отдельных лиц в соответствии со специальными актами президента РФ и государственных органов". Таким образом, фактического дефолта по купону компании удалось избежать. Выпуск БО-01 объемом 15 млрд рублей был размещен в октябре 2015 года по ставке 13% годовых с погашением в октябре 2020 года. В сентябре 2020 года владельцы облигаций согласились перенести срок погашения выпуска на 27 сентября 2024 года. Ставка текущего купона по выпуску - 6% годовых.

ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России" (MOEX: ORUP)) допустило дефолт по выплате купонного дохода за 28-й период по облигациям серии 001Р-02 на сумму 9,717 млн рублей. В качестве причины неисполнения обязательств эмитент указывает "отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере". Компания разместила 5-летний выпуск на 1 млрд рублей в январе 2020 года по ставке 12% годовых. Проблемы с исполнением обязательств по облигациям компания начала испытывать с выпуска бондов БО-07 (основной владелец Промсвязьбанк (MOEX: PSKB)). Вслед за дефолтом по выплате "тела" долга облигаций БО-07 последовал дефолт по выплате амортизационной части бондов 001Р-01, а также техдефолт по досрочному погашению данного выпуска и техдефолт по выплате купона бондов серии 001Р-02, далее последовали техдефолты по выплате купонов по еще трем выпускам бондов - серий 001Р-03, 002Р-02 и 002Р-03. В настоящее время в обращении находятся 8 выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 4,75 млрд рублей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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