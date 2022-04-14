Нефть, скорее всего, будет торговаться в четверг в диапазоне $106-108/барр. - ПСБ

Нефть марки Brent, скорее всего, будет торговаться в четверг в диапазоне $106-108 за баррель, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Рынок нефтепродуктов, на наш взгляд, сейчас сосредоточен на краткосрочных перспективах, которые выглядят в целом неплохо. После сильного роста последних дней, откат нефтяных котировок носит скорее технический характер. Ожидаем, что цены на нефть марки Brent в четверг будут двигаться в диапазоне $106-108 за баррель". - отмечает аналитик в комментарии банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.