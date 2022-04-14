Возможен небольшой рост индекса Мосбиржи в четверг утром - "Алор Брокер"

Возможен небольшой рост индекса Мосбиржи в начале торговой сессии в четверг, полагает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Утром четверга есть все факторы для роста российских акций, но сейчас старые правила на рынке не работают. К тому же внешний позитив в значительной степени нивелируется постоянно звучащими угрозами новых санкций. И все же мы ждем в четверг небольшого роста индекса Мосбиржи. Ранее он уже продемонстрировал, что уходить ниже отметки 2500 пунктов не готов, и близость этого уровня с утра в совокупности с дорогой нефтью должны спровоцировать начало покупок. Но принципиально ситуация не изменится: рублевый индикатор рынка останется в боковом канале", - пишет в комментарии эксперт.

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