Индекс Мосбиржи начнет торги четверга, вероятно, в диапазоне 2500-2560п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг, вероятно, в диапазоне 2500-2560 пунктов, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия торговой сессии в России с изменением в пределах 1% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2500-2560 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2470, 2450 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2580, 2600 пцунктов, - указывает эксперт инвесткомпании. - После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует отсутствие важных новостей и неоднозначное утреннее состояние внешнего фона".

Динамика внешних рынков и характер иностранной статистики по-прежнему не имеют решающего значения для хода торгов в России, отмечает Манжос. Намного более значимыми останутся внешнеполитические новости. Тем не менее, по мнению аналитика, инвесторам и спекулянтам все же стоит обратить внимание на итоги планового заседания ЕЦБ (14:45 МСК).

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