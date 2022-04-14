Рубль, скорее всего, продолжит торги в диапазоне 79-81 руб./$1 в четверг - ПСБ

Валютная пара доллар/рубль, скорее всего, продолжит проторговывать диапазон 79-81 руб./$1 в четверг в ожидании новых стимулов к движению, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

Эксперт при этом отмечает в комментарии, что технически для доллара открывается коридор к росту.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.