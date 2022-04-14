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14 апреля 2022 года 09:16

Подорожали акции авиакомпаний США

Фондовые индексы США завершили торги в среду уверенным ростом. Фондовые рынки стран АТР растут в четверг. Цены на нефть умеренно снижаются утром в четверг.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду благодаря позитивной квартальной отчетности ряда компаний, а также снижению доходностей US Treasuries, поддержавшему технологический сектор.

Акции Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc., квартальный убыток которой оказался меньше прогнозов рынка, подорожали на 6,2%. Стоимость бумаг American Airlines Group (SPB: AAL) Inc., днем ранее несколько улучшившей прогноз выручки на первый квартал, подскочила на 11%.

Котировки акций Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) и United Airlines Holdings (SPB: UAL) выросли на 7,5% и на 5,6% соответственно.

Стоимость бумаг JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM), крупнейшего банка США по объему активов, снизилась на 3,2%. Чистая прибыль банка в первом квартале 2022 года упала на 42%, до $8,28 млрд, или $2,63 на акцию, что оказалось хуже консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $2,72 на акцию.

В четверг финансовые отчеты за прошедший квартал опубликуют сразу несколько крупных американских банков: Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc., Citigroup Inc. (SPB: C), Morgan Stanley (SPB: MS) и Wells Fargo & Co. (SPB: WFC).

В центре внимания трейдеров остаются данные об инфляции в США, поскольку ускорение темпов роста потребительских цен повышает вероятность более быстрого, чем ожидалось ранее, ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС). Данные министерства труда США, опубликованные накануне, показали ускорение темпов роста потребительских цен в стране в марте до максимальных с декабря 1981 года 8,5% по сравнению с 7,9% в феврале.

В среду Минтруда сообщило, что цены производителей в Штатах в марте увеличились на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем - максимальными темпами с декабря 2009 года. Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали ускорения роста до 1,1% с 0,9% в феврале. Скачок цен производителей в прошлом месяце относительно марта 2021 года был максимальным с января 1981 года - 11,2%.

"Данные по инфляции нельзя назвать позитивными, однако вполне возможно, что темпы роста цен близки к своему пику, и в ближайшие месяцы мы увидим тенденцию к ослаблению инфляции", - отмечает главный инвестиционный директор FlowBank Этси Двек, слова которого приводит Dow Jones.

Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил в интервью CNBC в среду, что Федрезерву придется повышать ставки быстрее, чем обычно, чтобы взять инфляцию под контроль. При этом он выразил уверенность, что инфляция в США уже достигла своего пика и начнет замедляться.

Доходность десятилетних US Treasuries в среду опустилась на 4 базисных пункта, до 2,688% годовых, что поддержало акции технологических компаний и позволило индексу Nasdaq Composite подняться на 2%.

Бумаги Netflix Inc. (SPB: NFLX) подорожали на 1,8%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 1,7%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 3,2%, Twitter (SPB: TWTR) Inc. - на 3,1%, Tesla (SPB: TSLA) Inc. - на 3,6%.

Цена акций фармацевтической компании Antares Pharma Inc. взлетела на 49% на сообщении The Wall Street Journal о том, что Halozyme Therapeutics (SPB: HALO) близка к ее покупке за $960 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду поднялся на 344,23 пункта (1,01%) и составил 34564,59 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 49,14 пункта (1,12%) - до 4446,59 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 272,02 пункта (2,03%) и составил 13643,59 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг, следуя за динамикой фондовых индексов США, которые в среду завершили торги в плюсе впервые за четыре сессии.

Определённого оптимизма инвесторам добавляют сообщения в СМИ о том, что Народный банк Китая (центробанк страны) может в пятницу понизить ключевые ставки второй раз за этот год и ослабить резервные требования в рамках мер по борьбе с замедлением темпов экономического роста на фоне новой вспышки коронавируса в стране.

"В целом на рынке чувствуется некоторое облегчение, связанное с ростом на Уолл-стрит и с намеками от китайских властей о дальнейшем ослаблении монетарной политики", - отметил аналитик IG Иеп Жан Ронг в ежедневном комментарии.

Гонконгский Hang Seng к 8:15 МСК поднялся на 0,5%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,9%.

Наиболее заметно на перспективах улучшения монетарной политики в Китае растут акции китайских автопроизводителей, которые начиная с понедельника сильно падали на новостях об остановке производства из-за COVID-19. Котировки акций Xpeng (SPB: XPEV) Inc. увеличиваются на 6,5%, Nio (SPB: NIO) Inc. - на 5%, BYD Co. Ltd. - на 4,9% и Geely Automobile Holdings Ltd. - на 4,6%.

В лидеры подъема среди компонентов гонконгского индекса выходят также бумаги владельца сети ресторанов Haidilao International Holding Ltd. (+7%), оператора казино и отелей Sands China Ltd. (+4,3%) и производителя спортивных товаров Li Ning Co. Ltd. (+3%).

Японский Nikkei к 8:25 МСК увеличился на 1,2%.

В японском индексе наиболее сильно растет капитализация энергетической Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc. (+9%), горнодобывающих Toho Zinc Co. Ltd. (+7,1%) и Pacific Metals Co. Ltd. (+5,7%), фармацевтической Shionogi & Co. Ltd. (+5,5%).

Акции автопроизводителя Toyota Motor Corp. увеличиваются в цене на 0,3%, инвесткомпании SoftBank Group Corp. - на 3%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. Ltd. - на 2%, производителя электроники Toshiba Corp. - на 1,3%.

Южнокорейский Kospi к 8:30 МСК прибавил 0,04%.

Банк Южной Кореи в четвертый раз с августа 2021 года увеличил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 1,5%, на заседании в четверг. Из 20 опрошенных The Wall Street Journal экономистов только 7 ожидали поднятия ключевой ставки в апреле, остальные предполагали, что это произойдет в мае. Регулятор пошел на такой шаг в рамках борьбы с повышающейся быстрее, чем предполагалось, инфляцией.

Цена акций производителя электроники LG Corp. растет на 0,13%, его конкурента Samsung Electronics Co. - снижается на 1,5%.

Бумаги автопроизводителя Kia Corp. дешевеют на 0,6%, Hyundai Motor Co. Ltd. - на 2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,6%.

Акции авиакомпании Qantas Airways Ltd. выросли на 7,5%, сервиса онлайн-букинга Webjet Ltd. - на 6,7%, энергетической Paladin Energy Ltd. - на 6,4%.

Капитализация горнодобывающей BHP Group Ltd. увеличилась на 1,5%, Rio Tinto Ltd. - на 0,1%.

Стоимость бумаг банка Bank of Queensland Ltd. рухнула почти на 6% после публикации полугодовой отчетности, которая показала рост чистой прибыли, но вместе с тем разочаровывающее снижение процентной маржи.

Цены на нефть умеренно снижаются утром в четверг после роста до двухнедельного максимума накануне, трейдеры оценивают события на Украине и данные о запасах топлива в США.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 мск в четверг составляет $108,44 за баррель, что на $0,34 (0,31%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов накануне эти контракты подорожали на $4,14 (4%), до $108,78 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $103,51 за баррель, что на $0,74 (0,71%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В среду стоимость этих контрактов повысилась на $3,65 (3,6%), до $104,25 за баррель.

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 8 апреля, увеличились на 9,38 млн баррелей. Между тем запасы бензина снизились на 3,65 млн баррелей, дистиллятов - на 2,9 млн баррелей.

Аналитики в среднем ожидали роста запасов нефти на 1 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 600 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 416 тыс. баррелей.

Между тем нефтяные резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, за минувшую неделю повысились на 400 тыс. баррелей.

Резкий рост запасов нефти частично объясняется внезапным снижением уровня загруженности нефтеперерабатывающих мощностей в США, что также вызвало сокращение резервов бензина и дистиллятов, цитирует MarketWatch Тайлера Ричи из Sevens Report Research.

Участники рынка также продолжают следить за событиями на Украине и санкциями против России, включая возможные ограничения на поставку углеводородов. США и Великобритания уже отказались от российского топлива, однако ЕС пока воздерживается от запрета на импорт нефти и газа.

Несмотря на это, сокращение поставок нефти из России может достичь 3 млн баррелей в сутки, по прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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