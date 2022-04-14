Краткосрочно чуть "лучше рынка" могут торговаться акции нефтяников - BCS Express

Чуть "лучше рынка" в краткосрочной перспективе могут торговаться акции нефтяников на фоне возобновления подъема сырьевых цен, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Общая картина по индексу Мосбиржи почти не изменилась. Он консолидируется в широком боковом формате. Устойчивого тренда не наблюдается. При этом реакция нашего рынка на внешние факторы стала гораздо менее выраженной, чем была ранее. Это связано с отсутствием нерезидентов и возможностей для проведения арбитражных стратегий. Что касается конкретных уровней, то после возобновления торгов теперь консолидация проходит в пределах коридора с верхней границей на 2800 пунктах и нижней на 2480-2500 пунктах, - пишет аналитик инвестиционной компании в комментарии. - В краткосрочной перспективе ожидания нейтральные, чуть "лучше рынка" могут выглядеть акции нефтяников на фоне возобновления подъема сырьевых цен. Ралли в угольщиках также может продолжиться, хотя темпы, скорее всего, замедлятся. Опережающей динамики в акциях банков пока ждать сложно. В последние дни было несколько попыток начать движение наверх в бумагах ВТБ и Сбербанка, однако эти импульсы все время натыкаются на навес продавцов".

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