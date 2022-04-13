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13 апреля 2022 года 19:29

Рубль закрыл торги небольшим снижением к доллару и евро на фоне возобновления темы антироссийских санкций

Москва. 13 апреля. Доллар США и евро немного подросли на "Московской бирже" на закрытие торгов среды, рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне появления новых сообщений на тему антироссийских санкций.

Курс доллара США составил 79,87 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 18,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 86,4 руб./EUR1, подорожав на 15 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 17,06 копейки - до 82,81 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подешевел к доллару и евро по итогам торгов среды на фоне возобновления в информационном пространстве темы антироссийских санкций, в том числе, относительно нефти. Ранее днем министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что проект шестого пакета антироссийских санкций содержит положение о запрете поставок нефти из РФ.

Некоторые страны Евросоюза в ходе переговоров об эмбарго на поставки нефти из России высказались категорически против этой меры, сообщил Ландсбергис. "Пока у нас сильное противодействие со стороны нескольких стран, но проект шестого пакета (санкций - ИФ), подготовку которого начала Еврокомиссия, содержит предложения по нефти. Они могут быть исключены категорическим вето, но переговоры ведутся", - сказал глава литовской дипломатии журналистам в среду. Он не назвал, какие страны не поддерживают такие санкции против России.

Ранее со ссылкой на The Wall Street Journal сообщалось, что в Евросоюзе, который уже решил отказаться от российского угля, намерены сделать вопрос эмбарго на российскую нефть ключевым в рамках нового пакета санкций в отношении Москвы в связи с ситуацией на Украине.

Между тем маловероятно, что странам удастся быстро разрешить имеющиеся у них разногласия. Германия продолжает сопротивляться инициативе о запрете российской нефти, в то время как европейские чиновники не хотят принимать активные меры до конца президентских выборов во Франции, писала газета.

В числе анализируемых новых ограничений - введение эмбарго в несколько этапов, пошлины на импорт российской нефти для сокращения спроса, а также перевод части платежей на условно-депозитный счет, чтобы у России была возможность осуществлять лишь ограниченное количество платежей, говорят европейские чиновники.

Власти Великобритании обновили связанные с РФ санкционные списки, в них попали более 200 физических лиц, в том числе помощник президента РФ Владимира Путина Андрей Фурсенко, депутат парламента Украины и бывший сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук, а также жена главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Новые санкции коснулись крупных российских предпринимателей Вагита Алекперова, Владимира Евтушенкова и Андрея Бокарева, бизнесменов и топ-менеджеров Фархада Ахмедова, Мусы Бажаева, Саида Керимова, Григория Березкина, Евгения Зубицкого, Александра Шульгина.

Речь идет о заморозке активов и запрете поездок в Великобританию.

Власти Швейцарии объявили в среду о решении присоединиться к пятому пакету санкций, принятому ранее в апреле ЕС в отношении России и Белоруссии. "13 апреля Федеральный совет Швейцарии принял решение присоединиться к новым мерам, разработанным ЕС в отношении РФ и Белоруссии", - говорится в пресс-релизе швейцарского правительства. В нем отмечается, что это решение не распространяется на меры ЕС, касающиеся закрытия портов для судов РФ, а также сухопутной перевозки грузов, так как грузовики и суда из России на практике и так уже не могут получить доступ на швейцарскую территорию.

Суд острова Джерси принял решение заморозить активы, которые могут иметь отношение к Роману Абрамовичу, на общую сумму свыше $7 млрд, сообщило агентство Bloomberg. Кроме того, полиция острова, расположенного в проливе Ла-Манш и имеющего репутацию "налоговой гавани", получила ордер на обыск помещений, которые могут быть связаны с деятельностью российского бизнесмена.

Участники рынка ждут итогов апрельского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые будут подведены в четверг, 14 апреля. Ожидается, что в этот раз ЕЦБ оставит основные параметры денежно-кредитной политики (ДКП) без изменений, а действия по сворачиванию программы количественного смягчения будут обнародованы на следующих заседаниях.

Кроме того, игроки оценивают комментарии представителей Федеральной резервной системы (ФРС) после выхода данных об обновившей многолетний максимум инфляции в США.

Общий показатель инфляции (индекс CPI) в марте подскочил до 8,5% с 7,9% в феврале, обновив максимум с декабря 1981 года. Между тем потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце увеличились на 0,3% к февралю, минимальными темпами за полгода, после роста на 0,5% месяцем ранее.

Эти данные стали последней статистикой о потребительских ценах, которую руководство ФРС получит перед следующим заседанием, запланированным на 3-4 мая.

В среду Минтруда сообщило, что цены производителей в Штатах в марте увеличились на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем - максимальными темпами с декабря 2009 года. Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали ускорения роста до 1,1% с 0,9% в феврале. Скачок цен производителей в прошлом месяце относительно марта 2021 года был максимальным с января 1981 года - 11,2%.

Накануне член совета управляющих ФРС Лейл Брейнард в интервью The Wall Street Journal заявила, что снижение некоторых показателей инфляции в США в марте является позитивным сигналом, но в целом инфляция все еще слишком высока. Снижение инфляции является самой важной задачей Федрезерва, подчеркнула Брейнард.

Инфляция в РФ по итогам 2022 года может быть в диапазоне от 17% до 20%, полагает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. "Мы перешли к другому темпу инфляции, который в этом году будет высоким, скорее всего, до 20%, может быть, в диапазоне от 17% до 20%", - сказал он, выступая в Совете Федерации.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля по инфляции в 2022 году, равняется 22,7%, в 2023 году - 8,6%.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в среду сообщил, что инфляция в РФ за последнюю неделю (со 2 по 8 апреля - ИФ) замедлилась до 0,66%. Как сообщалось, по данным Росстата, инфляция в РФ с 26 марта по 1 апреля составила 0,99% после 1,16% с 19 по 25 марта, 1,93% с 12 по 18 марта, 2,09% с 5 по 11 марта, 2,22% с 26 февраля по 4 марта.

По данным Росстата, инфляция в РФ в марте 2022 года разогналась до 7,61% после 1,17% в феврале и 0,99% в январе. За январь-март 2022 года цены в РФ выросли на 9,95%.

В годовом выражении инфляция в марте 2022 года, по данным Росстата, ускорилась до 16,69% (это максимум с марта 2015 года) с 9,15% в феврале, 8,73% в январе и с 8,39% в декабре 2021 года.

Наблюдавшееся в марте ослабление курса рубля с учетом временных лагов продолжит оказывать существенное давление на инфляцию в РФ, следует из комментария Банка России. "Повышенная курсовая волатильность, а также лаговые эффекты продолжат оказывать значимое проинфляционное влияние", - говорится в комментарии ЦБ по инфляции.

Инфляция в России марте ускорилась из-за ослабления рубля и всплеска потребительского спроса в условиях вводимых внешних санкций, напомнил Банк России. Потребительские цены за месяц выросли на 7,53% (с поправкой на сезонность), годовая инфляция достигла 16,69%.

"Основная часть ценового всплеска пришлась на первую половину марта, после чего укрепление рубля и исчерпание эффектов ажиотажного спроса привели к замедлению роста или снижению цен на многие товары", - отмечает ЦБ. Укрепление рубля во второй половине марта, по мнению регулятора, в значительной мере компенсировало предыдущее ослабление курса.

Годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы, считает регулятор. "Проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году", - подчеркивается в комментарии.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, в начале недели рубль отыграл отмену ЦБ комиссии на покупку валюты в 12%, и сейчас курс стабилизировался в районе 80 рублей за доллар. Однако объемы торгов на "Московской бирже" остаются кратно ниже тех, что можно было наблюдать в январе-феврале, так как все еще действующие меры ЦБ ограничивают количество продавцов. "Полагаем, что в этих условиях волатильность курса будет постепенно снижаться, однако продолжения того укрепления, которое наблюдалось с середины марта, на наш взгляд, ожидать не следует. На более продолжительном горизонте динамика курса, помимо перспективы смягчения ограничительных мер ЦБ и других факторов, будет определяться, в том числе, тем, как санкции повлияют на объемы российского экспорта. Если говорить о статистике, то сегодня были опубликованы данные по инфляции в Великобритании, где цены продолжили расти и по итогам марта выросли за год на 7%. Рост цен в США до 8,5%, о котором говорят данные, опубликованные во вторник, может продолжиться, на что указывает опубликованный сегодня индекс цен производителей - в марте индекс PPI в США вырос до 11,2% за год, что является историческим максимумом. В этой связи жесткие действия ФРС на заседании в начале мая вызывают все меньше сомнений", - отмечает Беспалов.

"В отсутствие существенных поводов для направленного движения пара "доллар-рубль" продолжает консолидироваться под отметкой 80 рублей. Текущие условия говорят в пользу продолжения ослабления национальной валюты и возможности закрепления доллара до конца текущей недели в диапазоне 80-85 рублей. При этом основной целью движения вверх для американской валюты выступает отметка 90 рублей. Отметим, что в случае улучшения условий для рубля, в частности, активизации спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в преддверии налоговых выплат, национальная валюта может предпринять попытку начать волну восстановления. Однако данное движение, скорее всего, будет носить временный характер", - говорит главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич.

Цены на нефть продолжили подъем в среду вечером после публикации отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, указавшего на существенный прирост запасов нефти в стране по итогам минувшей недели.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 МСК в среду составляет $107,38 за баррель, что на 2,62% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $102,93 за баррель, что на 2,32% больше итогового значения предыдущей сессии.

Как стало известно из отчета EIA, коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 8 апреля, увеличились на 9,38 млн баррелей. Между тем запасы бензина снизились на 3,65 млн баррелей, дистиллятов - на 2,9 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали роста запасов нефти на 1 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 600 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 416 тыс. баррелей.

Между тем нефтяные резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, за минувшую неделю повысились на 400 тыс. баррелей.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 16:30 МСК (до 15 марта период расчета составлял 10:00 - 11:30), ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 14 апреля на 21,97 копейки, до 79,8471 руб./$1, и уменьшил курс евро на 7,2 копейки, до 86,7219 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в среду на 20,13 копейки по отношению ко вторнику и составил 79,8219 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 22,29 копейки и составил 79,8725 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 581,299 млн, из которых $573,479 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 7,82 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 83,34 копейки, до 86,2774 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 75,85 копейки, до 86,4007 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR981,591 млн, из которых EUR563,327 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR418,264 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали незначительную разнонаправленную динамику в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 16,76% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 9 б.п. - до 17,08% годовых. Ставка на срок 1 месяц упала на 21 б.п. - до 17,64%, ставка на срок 3 месяца осталась на уровне 17,84% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 21 б.п. - до 17,94% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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