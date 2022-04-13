Рынок акций в среду продолжил снижение на фоне санкционного давления на Россию, выросли угольщики и ФосАгро

Москва. 13 апреля. Рынок акций РФ в среду продолжил снижение на фоне сохраняющегося антироссийского санкционного давления Запада, в то время как подорожала нефть, а внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы в свете свежей статистики по инфляции в США и старта сезона квартальных отчетов. Индекс Мосбиржи просел ниже 2530 пунктов, индекс РТС - ниже 1000 пунктов, при этом подорожали бумаги угольных компаний и "ФосАгро".

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2528,42 пункта (-0,5%, утром индекс поднимался в район 2560 пунктов), индекс РТС - 997,04 пункта (-0,8%); динамика цен основных blue chips на "Московской бирже" оказалась смешанной в пределах 2,5%.

Доллар подрос до 79,89 рубля (+0,21 рубля).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,4%), бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%).

Совет директоров Polymetal счел необходимым перенести решение о выплате финальных дивидендов за 2021 год на август, когда будут рассматриваться промежуточные дивиденды, сообщила компания.

Акционеры должны были утвердить финальные дивиденды Polymetal за 2021 год на годовом собрании 25 апреля. Но совет директоров, "проанализировав значительные изменения в условиях ведения бизнеса, с которыми столкнулась компания в последние недели", заключил, что "более не считает возможным" рекомендовать их выплату, поясняет Polymetal.

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,5% и +1% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,8%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1% и +0,3% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%).

Среди угольщиков выросли бумаги ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (+31,2%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+6,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+6,4%), также подорожали бумаги "ФосАгро" (+5,6%).

Великобритания обновила санкционный перечень, включив в него несколько крупных российских предпринимателей, которые до сих пор фигурировали только в австралийском "черном списке" и избегали рестрикций в ключевых юрисдикциях. Так, с 13 апреля в документ включены Вагит Алекперов, Владимир Евтушенков и Андрей Бокарев. Одновременно под санкции подпали ряд бизнесменов и топ-менеджеров, недавно включенных в аналогичный список Евросоюза.

Кроме того, Великобритания намерена 14 апреля ввести ограничительные меры на импорт стали и железа из России, а также на экспорт квантовых технологий и усовершенствованных материалов, говорится в заявлении, распространенном британским правительством.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников, индекс МосБиржи четвертый день подряд пребывает под давлением в отсутствие явных стимулов к росту - индикатор продолжает поступательно снижаться к отметке 2500 пунктов ввиду рыночной безыдейности, а также неопределенности касательно последующих санкций в адрес РФ. При этом рубль продолжает сдавать позиции после отмены комиссий в 12% на покупку долларов на бирже, а нефть Brent возвращается к $110 за баррель.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ в среду не отступил от традиции предыдущих сессий - после небольшого подъема на старте торгов индекс МосБиржи "покраснел" и провел большую часть торгового дня в умеренном "минусе".

Переговорный процесс между Москвой и Киевом по деэскалации конфликта на Украине по-прежнему не может порадовать подвижками, что вкупе с санкционной риторикой США и ЕС поддерживает высокий уровень осторожности в настрое покупателей рублевых активов. В четверг одним из ключевых событий станет заседание ЕЦБ по ставке. Усиление "ястребиного" тона Федрезерва оказывает давление на европейского регулятора, однако, заботясь о необходимости бороться с высокой инфляцией, ЕЦБ видит также нарастающие риски экономического замедления из-за конфликта на Украине и санкционной активности, поэтому вопрос о повышении процентных ставок в обозримой перспективе вряд ли будет рассматриваться.

Индекс МосБиржи в четверг может формироваться в диапазоне 2485-2655 пунктов, полагает Бахтин.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Research" Андрея Кочеткова, рынок акций РФ не смог удержать рост в первой половине дня, под давлением остаются акции нефтяников и металлургов, а общие объемы торгов остаются скромными.

Рост вновь продемонстрировали бумаги "ФосАгро" как наиболее прозрачная экспортная история. В Евросоюзе незначительно ограничили импорт российских удобрений, а в США их вовсе включили в список жизненно необходимых товаров. Бумага одна из немногих показывает рост с начала года, но явных альтернатив со столь же прозрачным экспортом найти сложно.

В секторе добычи в лидерах роста оказались бумаги угольщиков, которые рассчитывают на рост спроса в Китае и Индии. Потери показали акции производителей цветных и драгоценных металлов. Цена золота превысила $1980 за тройскую унцию на росте опасений размытия ценности ведущих валют из-за инфляции. Выросли расписки Ozon на фоне новостей, что компания до конца года планирует выпустить более 100 тыс. телевизоров под своей маркой Hartens.

Нефть подорожала на довольно противоречивых оценках МЭА. В агентстве полагают, что снижение добычи в РФ не приведет к дефициту на глобальном рынке. В МЭА предполагают, что добыча в РФ упадет на 1,5 млн б/с в апреле, а в мае падение составит уже 3,0 млн б/с.

Цены производителей США выдали иную картину, чем потребительская инфляция. Базовый PPI ускорился в марте до 9,2% с 8,7% в феврале при ожиданиях снижения до 8,4%. Общий PPI ускорился до 11,2% с 10,3% в феврале при ожиданиях 10,6%. То есть потенциал трансляции оптовой инфляции в потребительскую усилился, отмечает Кочетков.

Как отмечает главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич, индекс МосБиржи в начале торгов в среду поднимался выше 2550 пунктов, однако удержать позиции выше данной отметки не сумел. Активизация продаж привела к компенсации утреннего роста и переходу рынка к снижению. В текущей ситуации основным остается сценарий отступления российского рынка в район мартовских минимумов, установленных чуть выше 2360 пунктов. Сигналом к отмене данного сценария может выступить закрепление индекса МосБиржи выше 2600 пунктов, полагает аналитик.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,9%, шанхайский Shanghai Composite просел на 0,8%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,3%) на новостях о смягчении коронавирусных ограничений в КНР. В Европе вечером индексы показали смешанную динамику после дневного снижения (индексы FTSE, CAC 40 подросли в пределах 0,1%, DAX просел на 0,3%), но растут Штаты (индексы прибавляют 0,6-1,6%).

Потребительские цены в Великобритании в марте выросли на 7% при прогнозах роста на 6,7%.

Чистая прибыль крупнейшего банка США по объему активов JPMorgan в первом квартале сократилась до $8,3 млрд, или $2,63 в расчете на акцию, по сравнению с $14,3 млрд, или $4,5 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предусматривал чистую прибыль на уровне $2,72 на акцию. Выручка JPMorgan сократилась до $30,72 млрд с $32,27 млрд годом ранее, эксперты ожидали выручку в размере $30,59 млрд.

Цены производителей в США (индекс PPI) в марте подскочили на 11,2% в годовом выражении, максимальными темпами с начала подсчета показателя в январе 1981 года. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали менее значительный подъем - на 10,3%. В помесячном исчислении индекс PPI поднялся на 1,4%, консенсус-прогноз экспертов предполагал рост на 0,9%.

Рост цен в прошлом месяце был в основном связан с подорожанием дизельного топлива на 20,4%, а также ростом затрат производителей на бензин, овощи, авиатопливо, железо и электроэнергию. Кроме того, на 5,5% выросли расходы на транспортные и складские услуги.

Менее волатильный индикатор без учета цен продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI) в прошлом месяце поднялся на 1% относительно февраля и на 9,2% в годовом выражении. Эксперты ожидали роста показателей на 0,4% и на 8,7% соответственно.

На нефтяном рынке вечером в среду цены продолжают рост. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $107,4 за баррель (+2,6% и +6,3% во вторник), майская цена WTI - $102,87 за баррель (+2,3% и +6,7% накануне).

Статистика Минэнерго США показала рост запасов нефти на прошлой неделе на 9,38 млн баррелей (ожидался рост на 1 млн), снижение резервов бензина на 3,65 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,6 млн) и сокращение запасов дистиллятов на 2,9 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,416 млн).

Колоссальная неопределенность омрачает перспективы мировых поставок нефти в начале II кв. 2022 года, причем самым серьезным фактором в ней является добыча нефти в России, пишет Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном отчете.

Пока МЭА оценивает, что в апреле добыча нефти в РФ снизится на 1,5 млн баррелей в сутки (б/с), а с мая - на 3 млн б/с.

"Несмотря на масштабы перебоев с поставками российской нефти, более слабый рост спроса и устойчивый рост добычи со стороны Ближнего Востока, ОПЕК+, а также США и других стран, не входящих в альянс ОПЕК+, должны предотвратить развитие серьезного дефицита", - считают аналитики МЭА.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели расписки "Ленты" (MOEX: LNTA) (-8,9%, до 102 рублей), акции ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-7,7% и -6% "префы"), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-7,6%), VEON (MOEX: VEON) (-7,2%), Росдорбанка (MOEX: RDRB) (-6,6%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (-3,9%), акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-3,4%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-3,4%).

Расписки "Ленты" продолжают падение (снижение отмечается с начала апреля) в связи с прекращением торгов данными бумагами на "Московской бирже" с 19 апреля. При этом обыкновенные акции компании, также торгующиеся на "Мосбирже", просели до 797,5 рубля (-0,1%).

Решение о делистинге депозитарных расписок "Ленты" на "Московской бирже" было принято еще в прошлом году после того, как компания получила листинг своих акций на российской бирже в рамках редомициляции в РФ, которая завершилась в феврале 2021 года. После делистинга депозитарные расписки могут быть конвертированы в акции в соотношении 5 к 1, т.е. за каждые 5 расписок владелец получит 1 акцию.

Лидерами роста кроме угольщиков выступили акции "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (+39,7%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+19,8%), Росбанка (MOEX: ROSB) (+9,9%), "Ижстали" (MOEX: IGST) (+9,7% и +9,3% "префы"), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+8,9%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (+7,7%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (+7,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 19,01 млрд рублей (из них 5,28 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,99 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,29 млрд рублей на акции "ФосАгро").