Рубль днем развернулся вниз, дешевеет к доллару и евро на возобновлении темы санкций в отношении российской нефти

Москва. 13 апреля. Доллар США и евро после снижения в первой половине торгов перешли к росту на "Московской бирже" в среду днем, рубль развернулся вниз к бивалютной корзине на фоне возобновления дискуссии в ЕС относительно введения эмбарго на поставки российской нефти.

Курс доллара США составил 80,02 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 33,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 86,74 руб./EUR1, подорожав на 48,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 40,4 копейки - до 83,04 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял утренний рост на дневных торгах и умеренно дешевеет к доллару и евро на возобновлении санкционной темы, в частности, после заявления министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, что проект шестого пакета антироссийских санкций содержит положение о запрете поставок нефти из РФ.

Некоторые страны Евросоюза в ходе переговоров об эмбарго на поставки нефти из России высказались категорически против этой меры, сообщил Ландсбергис. "Пока у нас сильное противодействие со стороны нескольких стран, но проект шестого пакета (санкций - ИФ), подготовку которого начала Еврокомиссия, содержит предложения по нефти. Они могут быть исключены категорическим вето, но переговоры ведутся", - сказал глава литовской дипломатии журналистам в среду.

Он не назвал, какие страны не поддерживают такие санкции против России.

Ранее со ссылкой на The Wall Street Journal сообщалось, что в Евросоюзе, который уже решил отказаться от российского угля, намерены сделать вопрос эмбарго на российскую нефть ключевым в рамках нового пакета санкций в отношении Москвы в связи с ситуацией на Украине.

Между тем маловероятно, что странам удастся быстро разрешить имеющиеся у них разногласия. Германия продолжает сопротивляться инициативе о запрете российской нефти, в то время как европейские чиновники не хотят принимать активные меры до конца президентских выборов во Франции, писала газета.

В числе анализируемых новых ограничений - введение эмбарго в несколько этапов, пошлины на импорт российской нефти для сокращения спроса, а также перевод части платежей на условно-депозитный счет, чтобы у России была возможность осуществлять лишь ограниченное количество платежей, говорят европейские чиновники.

Власти Великобритании обновили связанные с РФ санкционные списки, в них попали более 200 физических лиц, в том числе помощник президента РФ Владимира Путина Андрей Фурсенко, депутат парламента Украины и бывший сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук, а также жена главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Новые санкции коснулись крупных российских предпринимателей Вагита Алекперова, Владимира Евтушенкова и Андрея Бокарева, бизнесменов и топ-менеджеров Фархада Ахмедова, Мусы Бажаева, Саида Керимова, Григория Березкина, Евгения Зубицкого, Александра Шульгина.

Речь идет о заморозке активов и запрете поездок в Великобританию.

Участники рынка ждут итогов апрельского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые будут подведены в четверг, 14 апреля. Ожидается, что в этот раз ЕЦБ оставит основные параметры денежно-кредитной политики (ДКП) без изменений, а действия по сворачиванию программы количественного смягчения будут обнародованы на следующих заседаниях.

Кроме того, игроки оценивают комментарии представителей Федеральной резервной системы (ФРС) после выхода данных об обновившей многолетний максимум инфляции в США.

Общий показатель инфляции (индекс CPI) в марте подскочил до 8,5% с 7,9% в феврале, обновив максимум с декабря 1981 года. Между тем потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце увеличились на 0,3% к февралю, минимальными темпами за полгода, после роста на 0,5% месяцем ранее.

Накануне член совета управляющих ФРС Лейл Брейнард в интервью The Wall Street Journal заявила, что снижение некоторых показателей инфляции в США в марте является позитивным сигналом, но в целом инфляция все еще слишком высока. Снижение инфляции является самой важной задачей Федрезерва, подчеркнула Брейнард.

Данные о мартовской инфляции, вышедшие накануне, стали последней статистикой о потребительских ценах, которую руководство ФРС получит перед следующим заседанием, запланированным на 3-4 мая.

Инфляция в РФ по итогам 2022 года может быть в диапазоне от 17% до 20%, полагает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. "Мы перешли к другому темпу инфляции, который в этом году будет высоким, скорее всего, до 20%, может быть, в диапазоне от 17% до 20%", - сказал он, выступая в Совете Федерации.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля по инфляции в 2022 году, равняется 22,7%, в 2023 году - 8,6%.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в среду сообщил, что инфляция в РФ за последнюю неделю (со 2 по 8 апреля - ИФ) замедлилась до 0,66%. Как сообщалось, по данным Росстата, инфляция в РФ с 26 марта по 1 апреля составила 0,99% после 1,16% с 19 по 25 марта, 1,93% с 12 по 18 марта, 2,09% с 5 по 11 марта, 2,22% с 26 февраля по 4 марта.

Как сообщалось, по данным Росстата, инфляция в РФ в марте 2022 года разогналась до 7,61% после 1,17% в феврале и 0,99% в январе. За январь-март 2022 года цены в РФ выросли на 9,95%.

В годовом выражении инфляция в марте 2022 года, по данным Росстата, ускорилась до 16,69% (это максимум с марта 2015 года) с 9,15% в феврале, 8,73% в январе и с 8,39% в декабре 2021 года.

"На локальном валютном рынке после действий ЦБ по снижению ключевой ставки и смягчению валютных ограничений курс доллара стабилизировался с начала недели чуть ниже 80 руб./$1. На глобальных торгах индекс доллара к корзине шести основных валют обновил очередной максимум с мая 2020 г., чему в том числе способствовали вчерашние данные из США по росту инфляции в марте с 7,9% до 8,5%. В целом российский рынок еще в самом начале недели отыграл послабления в политике Банка России и сейчас игнорирует укрепление доллара на глобальном рынке. Ключевым фактором, поддерживающим рубль, остается ограничение на движение капитала. В условиях отсутствия серьезных покупателей валюты экспортеры весьма охотно продают выручку вблизи 80 руб./$1", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль отыграл сокращение поддержки со стороны властей и теперь наслаждается фазой консолидации, выход из которой рискует оказаться эмоциональным, учитывая, что сейчас наша валюта практически не реагирует на новостной фон. А между тем поводов для оптимизма не наблюдается. Напротив, обстановка накаляется, глобальная вовлеченность в конфликт расширяется, как и санкционный список в отношении Москвы, а переговоры между РФ и Украиной, как утверждает президент РФ Владимир Путин, зашли в тупик. (. . .) В отсутствие значимых шоков на геополитическом фронте в ближайшее время котировки могут продолжить консолидироваться в районе 80 руб./$1 с возможным последующим выходом из диапазона в северном направлении с целью на 85 руб./$1", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Смягчение раннее введенных мер поддержки продолжает определять умеренное ослабление рубля, в то время как реакция доллара на вчерашнюю публикацию инфляции в США не оказывает заметного влияния на рубль в текущих условиях. Дальнейшая динамика рубля продолжит определяться действиями по смягчению мер поддержки - в их отсутствие мы продолжаем ожидать движения курса пары "доллар-рубль" в диапазоне 77-82 руб./$1 в ближайшие дни", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть перешли к умеренному росту в среду, инвесторы ждут официальных данных о запасах топлива в США и оценивают прогноз мирового спроса на нефть от Международного энергетического агентства (МЭА).

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:15 МСК в среду составляет $106,1 за баррель, что на 1,4% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $101,79 за баррель, что на 1,18% больше итогового значения предыдущей сессии.

Накануне Brent подскочила в цене на 6,3%, WTI подорожала на 6,7%.

Во вторник вечером Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 8 апреля, выросли на 7,8 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали более умеренного роста, на 1,37 млн баррелей, сообщает Trading Economics.

Официальные данные Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США будут обнародованы в среду в 17:30 МСК. Аналитики S&P Global Commodity Insights ожидают, что отчет EIA укажет на увеличение запасов нефти в Соединенных Штатах на 300 тыс. баррелей по итогам минувшей недели.

Тем временем в среду МЭА понизило на 260 тыс. б/с прогноз роста спроса на нефть в 2022 году. Агентство ожидает, что мировой спрос на нефть вырастет на 1,9 млн б/с - до 99,4 млн б/с. В прошлом месяце ожидалось, что спрос на нефть в мире в 2022 году увеличится на 2,1 млн б/с.

Ухудшение прогноза вызвано жесткими мерами по ограничению распространения коронавирусной инфекции в Китае.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали незначительную разнонаправленную динамику в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 16,76% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 9 б.п. - до 17,08% годовых. Ставка на срок 1 месяц упала на 21 б.п. - до 17,64%, ставка на срок 3 месяца осталась на уровне 17,84% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 21 б.п. - до 17,94% годовых.