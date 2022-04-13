Котировки акций CarMax могут продолжить снижение в ближайшее время - Инвестбанк Синара

Котировки акций CarMax Inc. могут продолжить снижение в ближайшее время, полагают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Акции CarMax упали во вторник в цене на 9,5% после публикации компанией слабых финансовых результатов. Чистая прибыль оказалась на 22% ниже консенсус-прогноза - $0,98 против $1,25 в расчете на акцию. По нашему мнению, новость еще какое-то время продолжит оказывать давление на котировки бумаг эмитента", - отмечается в обзоре банка.

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