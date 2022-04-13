Инвесторам не хватает поводов для покупок на рынке акций РФ - "Велес Капитал"

Инвесторам в настоящее время не хватает поводов для покупок акций на российском фондовом рынке, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Российский рынок акций в первой половине торговой сессии в среду вновь показывал нерешительность, оставаясь ниже ближайших сопротивлений 2600 и 1000 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС соответственно. Инвесторам не хватает поводов для покупок, при этом нефтяные котировки также замедлили повышение у краткосрочных сопротивлений в ожидании данных по запасам в США", - отмечает эксперт.

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