Наиболее вероятно снижение цены акций BlackRock к $671 на горизонте 2-3К22 - BCS Express

Наиболее вероятно снижение котировок акций BlackRock к уровню $671 за штуку на горизонте второго и третьего кварталов 2022 года, считает эксперт BCS Express Евгений Калянов.

"После выхода сильной отчетности за первый квартал 2022 года акции BlackRock привлекают внимание инвесторов, но со следующего квартала Wall-Street ожидает снижения темпов роста финансовых показателей эмитента. В сопоставлении с аналогичным периодом прошлого года в ближайшие два квартала ожидается, что выручка будет расти в пределах 4%, а прибыль на акцию продемонстрирует отрицательный рост. В условиях ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, оказывающей давление на рынок акций, такие результаты не привлекательны для инвестиций. На протяжении следующих двух кварталов с большей долей вероятности стоит ожидать движения акций к уровню поддержки на $671, после пробития которого открывается путь к следующей поддержке на $605", - указывает аналитик инвестиционной компании в комментарии.

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