"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Viatris с целью $12,96 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: $10, потенциальная доходность: 29,6%, стоп-приказ: $9,3, говорится в комментарии инвестиционной компании. Inc.

Эксперты отмечают, что по итогам IV квартала выручка Viatris выросла в годовом выражении на 20,6% до $4,33 млрд, квартальный чистый убыток составил 22 цента на акцию. Новости о продаже бизнеса по биосимилярам вызвали беспокойство среди инвесторов, но, на взгляд аналитиков, резкая просадка акций Viatris после квартального отчета и новостей о продаже части бизнеса неоправданна с фундаментальной точки зрения. На данном этапе компания значительно недооценена - торгуется с дисконтом 29,7% относительно аналогов по прогнозному мультипликатору EV/EBITDA (2022E).

"С технической точки зрения после значительного снижения акции находятся около уровня поддержки. Открывать позицию рекомендуем на уровне $10 с целью $12,96. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $9,3 риск на портфель составит 0,35%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,23", - указывают стратеги "Финама".

Viatris - американская биофармацевтическая компания, базирующаяся в Пенсильвании. Создана в 2020 году в результате слияния Mylan и Upjohn, подразделения фармгиганта Pfizer.

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