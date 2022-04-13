Эффект от снижения ставки и ослабления валютных ограничений нивелирован продажами экспортной выручки - "Велес Капитал"

Эффект от снижения ставки и ослабления валютных ограничений нивелирован продажами экспортной выручки, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко.

Эксперт отмечает, что на локальном валютном рынке после действий ЦБ по снижению ключевой ставки и смягчению валютных ограничений курс доллара стабилизировался с начала недели чуть ниже 80 руб./$1. На глобальных торгах индекс доллара к корзине шести основных валют обновил очередной максимум с мая 2020г, чему, по мнению аналитика, способствовали данные из США по росту инфляции в марте с 7,9% до 8,5%.

"В целом российский рынок еще в самом начале недели отыграл послабления в политике Банка России и сейчас игнорирует укрепление доллара на глобальном рынке, - констатирует Кравченко. - Ключевым фактором, поддерживающим рубль, остается ограничение на движение капитала. В условиях отсутствия серьезных покупателей валюты экспортеры весьма охотно продают выручку вблизи 80 руб./$1".

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