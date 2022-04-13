Инфляционные риски будут расти в ближайшие месяцы - Альфа-банк

Инфляционные риски будут расти в ближайшие месяцы, полагают эксперты Альфа-банка Наталья Орлова

и Ирина Ростовцева.

"Минфин представил данные по исполнению федерального бюджета за 1К22, которые указывают на очень сильный рост расходов на 36,5% г/г в марте, что привело к росту на 20% г/г по итогам 1К22, - отмечают аналитики. - Часть этих расходов, скорее всего, должна быть связана со специальной операцией, однако поскольку конфликт в Украине продолжается, очень вероятно, что в ближайшие месяцы российский бюджет продолжит демонстрировать существенный рост расходов. Тот факт, что заморозка резервов ЦБ больше не позволяет полностью реализовывать бюджетное правило, создает существенные стимулы расходовать деньги внутри страны, особенно с учетом того, что скачок инфляции предусматривает соответствующее повышение социальных расходов. Иными словами, исполнение бюджета подтверждает наше мнение о том, что инфляционные риски будут расти в ближайшие месяцы".

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