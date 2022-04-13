Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 77-82 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 77-82 руб./$1 в ближайшие дни, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

"Курс USD/RUB во вторник в моменте достигал 80,25 руб./$1, по итогам дня он вырос на 0,78% до 79,68 руб./$1. Смягчение раннее введенных мер поддержки продолжает определять умеренное ослабление рубля, в то время как реакция доллара на вчерашнюю публикацию инфляции в США не оказывает заметного влияния на рубль в текущих условиях. Сегодня курс USD/RUB растет на 0,13% и находится около 79,78 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Дальнейшая динамика рубля продолжит определяться действиями по смягчению мер поддержки - в их отсутствии мы продолжаем ожидать движения курса USD/RUB в диапазоне 77-82 руб./$1 в ближайшие дни", - отмечают аналитики банка.

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