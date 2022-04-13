Акции сектора электроэнергетики будут отставать от индекса Мосбиржи по темпам восстановления - "Финам"

Акции сектора электроэнергетики будут отставать от индекса Мосбиржи по темпам восстановления, говорится в аналитическом материале инвестиционной компании "Финам".

На взгляд экспертов, сектор пока не ощущает последствий кризиса в отечественной экономике, что проявилось в росте потребления э/э в январе-марте 2022г на 2,2% (г/г). Однако сами представители сектора и Минэнерго уже неоднократно заявляли о рисках, которые присущи электроэнергетическому сектору на фоне текущей рыночной ситуации: от снижения спроса на э/э до проблем с реализацией ремонтных и инвестиционных программ после скачка инфляции и отказа зарубежных производителей от поставок запчастей и оборудования.

"Экспорт электроэнергии в первый месяц 2022г также остался на уровне 2021г, - констатируют аналитики "Финама". - Долгосрочные же перспективы экспортных поставок остаются туманными, поскольку, по нашим подсчетам, около 54% отечественной э/э от общего отпуска за границу идет в "недружественные" страны. Их потенциальный отказ от поставок не кажется маловероятным событием, а спекуляции на тему перевода расчетов за российскую э/э в рубли не прибавляют оптимизма".

Также в материале отмечается, что обслуживание и поставки оборудования иностранных компаний (Siemens, General Electric, Alstom, Mitsubishi) находятся под вопросом в связи с тем, что многие контрагенты приняли решение приостановить деятельность в РФ. Быстрый рост издержек будет трудно переложить полностью на потребителей, если только Минэнерго не добьется оперативной индексации тарифов на величину инфляции, полагают эксперты инвесткомпании.

"Кроме того, акции компаний сектора ЖКХ - это типичная дивидендная история, которой сейчас приходится конкурировать с облигациями и депозитами, - подчеркивают они. - Ставки на рынке инструментов с фиксированной доходностью достигли привлекательных значений. ОФЗ, в частности, предлагают доходность 12-15% по разным срокам погашения в сравнении с дивидендной доходностью (DY) по "РусГидро" в размере 12% (дивиденд в презентации от 1 марта обозначен на уровне 0,089 руб.) и 9% по "Интер РАО" (рекомендовал совет директоров). Еще не все компании обозначили свои планы по выплатам в этом сезоне, но мы ожидаем, что ряд компаний откажутся от платежей вслед за "Энел Россия".

Эксперты отмечают, что акции электроэнергетиков стали крайне дешевыми после обвала, и они будут восстанавливаться, если ситуация на рынке нормализуется. "Санкции практически не затронут электроэнергетиков в плане операционной части, но из-за макротенденций акции сектора, на наш взгляд, все равно будут отставать в восстановлении от индекса Мосбиржи. Инвестиции в них - это вопрос цены", - резюмируют эксперты "Финама".

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