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13 апреля 2022 года 11:42

Рост рынка акций РФ не получил поддержки покупателей, динамика фишек смешанная

Москва. 13 апреля. Утренний рост рынка акций РФ на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и затишья в новостном потоке относительно антироссийских западных санкций не получил уверенной поддержки покупателей; индекс Мосбиржи после тестирования рубежа 2550 пунктов сполз ниже этой отметки на фоне смешанной динамики blue chips.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 2544,17 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1003,41 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3,1%.

Доллар подрос до 79,92 рубля (+0,24 рубля).

Подорожали расписки Ozon (MOEX: OZON) (+3,1%), акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), "Московской биржи" (+0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7% и +0,6% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,4%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6%).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), Сбербанка (-0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%).

Совет директоров Polymetal счел необходимым перенести решение о выплате финальных дивидендов за 2021 год на август, когда будут рассматриваться промежуточные дивиденды, сообщила компания.

Акционеры должны были утвердить финальные дивиденды Polymetal за 2021 год на годовом собрании 25 апреля. Но совет директоров, "проанализировав значительные изменения в условиях ведения бизнеса, с которыми столкнулась компания в последние недели", заключил, что "более не считает возможным" рекомендовать их выплату, поясняет Polymetal.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду можно назвать слабо позитивным: азиатские индексы преимущественно растут, однако валюты риска находятся под давлением. Доходность по американским казначейским обязательствам незначительно снизилась. Для рынка акций РФ пока поводов для устойчивого повышения капитализации не наблюдается. Низкие объемы торгов также продолжают говорить о слабости российского рынка, полагает аналитик.

Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич также полагает, что в отсутствие существенных изменений в рамках геополитического фактора российские инвесторы начинают реагировать на изменение внешнего фона, что несколько поддержало индекс МосБиржи в начале торгов.

Однако в случае роста геополитических рисков продажи в российских акциях активизируются, что приведет к компенсации утреннего подъема и переходу рынка к снижению. До полноценного закрепления рынка выше отметки 2600 пунктов основным выступает сценарий снижения с ближайшими целями в районе мартовских минимумов, установленных чуть выше 2360 пунктов по индексу МосБиржи, считает Зварич.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, геополитика не позволяет российскому рынку акций уверенно расти - президент РФ Владимир Путин накануне заявил о возвращении российско-украинских переговоров в тупиковую ситуацию.

Индексы МосБиржи и РТС остаются ниже ближайших сопротивлений 2700 пунктов и 1060 пунктов соответственно, что сдерживает активность покупателей и указывает на преобладание рисков развития нисходящего движения. Рынок на данный момент пока не может восстановить "бычий" тренд. Тем не менее, возможен интерес к акциям нефтяников в связи с попытками цен на нефть вернуться к повышению. Золото при этом пока не смогло закрепиться выше сопротивления $1975 за унцию, а Polymetal перенес на август решение по дивидендам за 2021 год, что может спровоцировать фиксацию прибыли во всем секторе, считает Кожухова.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, нефть выросла на фоне ослабления локдауна в Шанхае и сокращения российской добычи. Основным драйвером роста могла выступить спекулятивная активность, поскольку котировки ниже $100 за баррель выглядят привлекательно для спекулянтов, делающих ставки на сохранение дефицита и дальнейший рост цен.

Фьючерсы на Brent после отскока имеют потенциал для продолжения роста, хотя с технической точки зрения нисходящий тренд еще не переломлен. В случае отсутствия поддержки для цен в виде соответствующего информационного фона котировки вполне могут возобновить снижение, хотя повторный спуск ниже $100 под вопросом. Ключевые дисбалансы на рынке по-прежнему актуальны.

Генсек ОПЕК в беседе с еврокомиссаром по энергетике заявил, что страны ОПЕК не могут повлиять на волатильность цен на нефтяном рынке, поскольку она обусловлена политическими факторами. Он оценил вклад России в мировые поставки в 7 млн б/с и подчеркнул, что ОПЕК не сможет при всем желании заместить этот объем. Заявление генсекретаря картеля выглядит как вежливый отказ странам Европы в поддержке политического давления на Россию через торговлю энергоносителями. Это значит, что ускорения добычи в Персидском заливе не будет, полагает эксперт.

В США индексы акций во вторник, демонстрировавшие активный рост в ходе сессии, завершили торги снижением на 0,3% на данных о мартовской инфляции.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в марте взлетели на 8,5% в годовом выражении, максимальными темпами с декабря 1981 года. Инфляция ускорилась по сравнению с 7,9% в феврале. Между тем цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в марте увеличились на 0,3% к февралю, минимальными темпами за полгода, после роста на 0,5% месяцем ранее.

Снижение некоторых показателей инфляции в США в марте является позитивным сигналом, но прежде чем делать выводы, стоит дождаться новых данных, сказала член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лейл Брейнард в интервью The Wall Street Journal.

Также рынок ждет начала сезона отчетности за первый квартал, старт которому в среду даст банк JPMorgan. Опрошенные FactSet аналитики прогнозируют, что прибыль компаний, входящих в индекс S&P 500, в первом квартале увеличилась на 4,5% в годовом выражении. В четвертом квартале 2021 года она подскочила на 31%.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,9%, шанхайский Shanghai Composite просел на 0,8%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,1%) на новостях о смягчении коронавирусных ограничений в КНР. В Европе динамика смешанная (индексы FTSE, CAC 40 выросли на 0,1-0,2%, DAX просел на 0,5%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,7%).

Потребительские цены в Великобритании в марте выросли на 7% при прогнозах роста на 6,7%.

Инвесторы также ждут данных о производственной инфляции в США (15:30 МСК), которые могут повлиять на решения Федрезерва США.

На нефтяном рынке на европейской сессии в среду цены стабилизировались после ралли накануне. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:11 МСК составила $105,19 за баррель (+0,5% и +6,3% во вторник), майская цена WTI - $100,97 за баррель (+0,4% и +6,7% накануне).

Как показали опубликованные данные Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 8 апреля, выросли на 7,8 млн баррелей, тогда как эксперты в среднем ожидали роста на 1,367 млн баррелей, сообщает Trading Economics.

Колоссальная неопределенность омрачает перспективы мировых поставок нефти в начале II кв. 2022 года, причем самым серьезным фактором в ней является добыча нефти в России, пишет Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном отчете.

Пока МЭА оценивает, что в апреле добыча нефти в РФ снизится на 1,5 млн баррелей в сутки (б/с), а с мая - на 3 млн б/с.

"Несмотря на масштабы перебоев с поставками российской нефти, более слабый рост спроса и устойчивый рост добычи со стороны Ближнего Востока, ОПЕК+, а также США и других стран, не входящих в альянс ОПЕК+, должны предотвратить развитие серьезного дефицита", - считают аналитики МЭА.

Участники рынка ждут публикации в 17:30 МСК официальных данных Минэнерго США о состоянии запасов нефти в стране. Аналитики S&P Global Commodity Insights ожидают недельного увеличения запасов нефти на 300 тыс. баррелей, падения запасов бензина на 800 тыс. баррелей и дистиллятов - на 1,5 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (+34%), ПАО "Наука-связь" (MOEX: NSVZ) (+11,5%), Росбанка (MOEX: ROSB) (+9,9%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+7,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+4,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+4,1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+3,6%).

Подешевели бумаги банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-8,9%), расписки "Ленты" (MOEX: LNTA) (-7,6%, до 103,4 рубля), акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-2,8%).

Расписки "Ленты" продолжают падение (снижение отмечается с начала апреля) в связи с прекращением торгов данными бумагами на "Московской бирже" с 19 апреля. При этом обыкновенные акции компании, также торгующиеся на "Мосбирже", просели до 797 рублей (-0,2%).

Решение о делистинге депозитарных расписок "Ленты" на "Московской бирже" было принято еще в прошлом году после того, как компания получила листинг своих акций на российской бирже в рамках редомициляции в РФ, которая завершилась в феврале 2021 года. После делистинга депозитарные расписки могут быть конвертированы в акции в соотношении 5 к 1, т.е. за каждые 5 расписок владелец получит 1 акцию.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 6,84 млрд рублей (из них 2,06 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,35 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 319,24 млн рублей на акции ВТБ).


Опубликовано: /Финмаркет/
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