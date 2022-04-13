Рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов в ожидании новых сигналов к более заметной динамике

Москва. 13 апреля. Доллар США и евро немного понижаются на "Московской бирже" в среду утром; рубль слегка подрастает к бивалютной корзине в ожидании новых сигналов к более заметной динамике.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 79,42-79,84 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 79,5 руб./$1 (-18 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 86,06 руб./EUR1 (-19 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 18,45 коп. к уровню закрытия 12 апреля, до 82,45 рубля.

Доллар при этом оказался на 12,74 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 73,39 коп. ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка подрастает к доллару и евро на старте торгов, участники рынка находятся в ожидании новых драйверов к движению, в том числе, от ведущих мировых центробанков. Игроки оценивают комментарии представителей Федеральной резервной системы (ФРС) после выхода данных об обновившей многолетний максимум инфляции в США.

Общий показатель инфляции (индекс CPI) в марте подскочил до 8,5% с 7,9% в феврале, обновив максимум с декабря 1981 года. Между тем потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце увеличились на 0,3% к февралю, минимальными темпами за полгода, после роста на 0,5% месяцем ранее.

Накануне член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лейл Брейнард в интервью для The Wall Street Journal заявила, что снижение некоторых показателей инфляции в США в марте является позитивным сигналом, но в целом инфляция все еще слишком высока. Снижение инфляции является самой важной задачей Федрезерва, подчеркнула Брейнард.

Данные о мартовской инфляции, вышедшие накануне, стали последней статистикой о потребительских ценах, которую руководство ФРС получит перед следующим заседанием, запланированным на 3-4 мая.

Цены на нефть умеренно снижаются в среду утром после скачка накануне. Инвесторов поддерживают неофициальные данные о росте запасов этого энергоресурса в США на прошлой неделе.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 МСК в среду составляет $104,39 за баррель, что на 0,24% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $100,3 за баррель, что на 0,3% меньше итогового значения предыдущей сессии.

Запасы нефти в США на неделе, завершившейся 8 апреля, выросли на 7,8 млн баррелей, показали данные Американского института нефти (API). Эксперты в среднем ожидали роста на 1,367 млн баррелей, сообщает Trading Economics.

Участники рынка ждут публикации официальных данных о состоянии запасов нефти в США, которая состоится в среду в 17:30 МСК. Аналитики S&P Global Commodity Insights ожидают недельного увеличения запасов нефти на 300 тыс. баррелей.