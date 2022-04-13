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13 апреля 2022 года 10:00

Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют ярко выраженной динамики

Москва. 13 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых внешних и внутренних сигналов, полагают аналитики.

Так, с одной стороны, поддержку рублевым облигациям будут оказывать такие факторы, как внеплановое снижение Банком России ключевой ставки сразу на 300 базисных пунктов - до 17% годовых, а также объявленные Минфином РФ планы не выходить в этом году на первичный рынок с новыми размещениями.

С другой стороны, определенное давление на котировки рублевых облигаций будет оказывать нестабильная конъюнктура мировых рынков капитала. Так, американские фондовые индексы, демонстрировавшие активный рост в ходе сессии во вторник, завершили торги в минусе на данных о мартовской инфляции в США. Потребительские цены (индекс CPI) в США в марте взлетели на 8,5% в годовом выражении, максимальными темпами с декабря 1981 года. Инфляция ускорилась по сравнению с 7,9% в феврале. Между тем цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в марте увеличились на 0,3% к февралю, минимальными темпами за полгода, после роста на 0,5% месяцем ранее.

Снижение некоторых показателей инфляции в США в марте является позитивным сигналом, но прежде чем делать выводы, стоит дождаться новых данных, сказала член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лейл Брейнард в интервью The Wall Street Journal.

Вместе с тем фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются на торгах в среду благодаря новостям о смягчении связанных с коронавирусом ограничений в Шанхае. Японский Nikkei вырос по итогам торгов на 2%. Гонконгский Hang Seng к 8:33 МСК поднялся на 0,7%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,1%. Профицит внешнеторгового баланса в Китае в марте 2022 года подскочил до $47,38 млрд по сравнению с $11,83 млрд за аналогичный период годом ранее, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Южнокорейский Kospi к 8:28 МСК вырос на 1,5%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:29 мск поднялся на 0,4%.

В свою очередь цены на нефть не демонстрируют яркой динамики в среду утром после скачка накануне. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:40 МСК в среду составила $104,65 за баррель, что всего на 0,01% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов днем ранее эти контракты подорожали на 6,3%, до $104,64 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $100,46 за баррель, что на 0,14% меньше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов выросла на 6,7%, до $100,6 за баррель.

Запасы нефти в США на неделе, завершившейся 8 апреля, выросли на 7,8 млн баррелей, показали данные Американского института нефти (API). Эксперты в среднем ожидали роста на 1,367 млн баррелей. Между тем запасы бензина снизились почти на 5,1 млн баррелей, дистиллятов - на 5 млн баррелей. Запасы в резервуарах в Кушинге и Оклахоме, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, увеличились на 375 тыс. баррелей. Участники рынка ждут публикации официальных данных о состоянии запасов нефти в США, которая состоится в среду в 17:30 МСК. Аналитики S&P Global Commodity Insights ожидают недельного увеличения запасов нефти на 300 тыс. баррелей, падения запасов бензина на 800 тыс. баррелей и дистиллятов - на 1,5 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла всего в 1,2 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 3,088 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,656 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 12 апреля снизился на 0,17% по отношению к понедельнику и составил 101,03 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,15%, опустившись до 722,64 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "РЖД-001Р-21R" (-3,77%), "МТС-001P-12" (-1,13%) и "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (-0,85%), а в лидерах роста - облигации "Металлоинвест БО-04" (+2,2%), "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (+1,57%) и "Сбербанк-001Р-SBER16" (+1%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Ростелеком" установило ставку 11-го купона облигаций серии 001Р-02R на уровне 14% годовых. Десятилетний выпуск серии 001Р-02R объемом 10 млрд руб. был размещен в апреле 2017 года по ставке 8,65% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 25 апреля.

ООО "Сибнефтехимтрейд" установило ставку 4-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 23,5% годовых. Компания разместила выпуск в январе 2022 года. Ставка 2-60-го купонов рассчитывается как сумма ключевой ставки Банка России, действующей в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, и 6,5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 54-59-го купонов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% от номинала будет погашено в дату окончания 60-го купона. Также предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 25-48-го купонов.

Владельцы облигаций АО "Ситиматик - Нижний Новгород" (ранее АО "Управление отходами-НН") на собрании одобрили внесение изменений в решение о выпуске облигаций 1-й серии в редакции, представленной в качестве материалов к общему собранию владельцев облигаций. Суть изменений эмитент пока не раскрывает. Компания разместила выпуск на 1 млрд рублей в июне 2012 года, в июле 2016 года эмитент доразместил выпуск на 150 млн рублей. Срок обращения займа - 10 лет, дата погашения - 15 июня 2022 года. Ставка текущего купона - 6,8% годовых.

Владельцы облигаций ООО "РЕСО-Лизинг" на собрании одобрили внесение изменений в решение о выпуске бондов серии БО-05. В повестку дня был вынесен единственный вопрос - "О согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске ценных бумаг серии БО-05, связанных с объемом прав по облигациям и (или) порядком их осуществления". Суть изменений эмитент пока не раскрывает. "РЕСО-Лизинг" разместил десятилетний выпуск облигаций объемом 3 млрд руб. в октябре 2016 года по ставке 12,6% годовых. Ставка текущего, 12-го, купона - 8,2% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 8 октября 2024 года.

Банк России не согласовал ходатайство Российского акционерного коммерческого дорожного банка (Росдорбанка (MOEX: RDRB)) о досрочном погашении субординированного облигационного займа серии 02, сообщила кредитная организация. Шестилетний выпуск объемом 300 млн руб. был размещен в декабре 2018 года по ставке 9,75% годовых. Ставка текущего, 7-го, купона составляет 9,5% годовых. У банка нет других выпусков в обращении.

ООО "Калита" (Омск) допустило техдефолт при выплате 6-го купона по облигациям серии 001Р-03 на сумму 1,602 млн рублей. В качестве причины неисполнения обязательств эмитент указывает "отсутствие денежных средств в необходимом объеме". Компания разместила 4-летний выпуск на 150 млн рублей в октябре 2021 года по ставке ежемесячного купона 13% годовых. Кроме того, по выпуску, начиная с октября 2024 года, предусмотрена ежемесячная амортизация.

ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России" (MOEX: ORUP)) допустило технический дефолт при выплате 4-го купона облигаций серии 002Р-03 на сумму 1,315 млн рублей. Дата истечения срока технического дефолта - 26 апреля 2022 года. В качестве причины неисполнения обязательств эмитент указывает "отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере". Выпуск 4-летних облигаций на 100 млн рублей компания разместила в декабре 2021 года по ставке ежемесячного купона 16% годовых. Днем ранее "ОР" допустила техдефолты по выплате купонов по облигациям серий 001Р-03 и 002Р-02. В настоящее время в обращении находятся 8 выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 4,75 млрд рублей. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) с 7 февраля ограничила режим торгов облигациями OR Group серий 001P-01 - 001P-04 и 002P-01 - 002P-04 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов", "Облигации Д - РПС" и "Облигации Д - РПС с ЦК".


Опубликовано: /Финмаркет/
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