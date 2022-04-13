Стимулы для дальнейшего роста котировок нефти пока отсутствуют - ПСБ

Стимулы для дальнейшего роста котировок нефти пока отсутствуют, отмечается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Котировки нефти Brent во вторник резко подросли более чем на 5%, завершив день выше $104/барр. Этому способствовали новости об ослаблении карантина в Шанхае, а также данные о снижении добычи в России. Кроме этого, согласно отчёту ОПЕК, возможен риск дефицита топлива в летний период из-за низких запасов и ограничений. Так, в феврале запасы в странах ОЭСР сократились на 22,8 млн барр. В среду утром фьючерс на Brent старается закрепиться выше отметки $105/барр. На наш взгляд, на данный момент стимулы для дальнейшего удорожания нефти отсутствуют. Повлиять на это могут сегодняшние данные по запасам сырой нефти в США. Ожидается, что они вырастут на 0,86 млн барр. В случае отсутствия сюрприза, сегодня нефтяные котировки будут под небольшим давлением, консолидируясь в диапазоне $104-105/барр.", - пишут эксперты банка.

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