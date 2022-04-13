Причин для серьезного снижения цены золота в среднесрочной перспективе нет - BCS Express

Причин для серьезного снижения котировок золота в среднесрочной перспективе не наблюдается, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"ФРС США в определенный момент времени придется сдержать процесс нормализации денежно-кредитной политики, а именно сокращать скорость снижения баланса. Это будет означать более медленное падение избыточной ликвидности. Поэтому причин для серьезного снижения золота в среднесрочной перспективе не наблюдается. Наоборот, спрос на драгметалл может вырасти, а котировки способны повторно закрепиться выше $2000 за тройскую унцию", - отмечает аналитик в комментарии инвестиционной компании.

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