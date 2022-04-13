Вероятен рост интереса инвесторов к акциям IT-сектора, ритейлеров и телекомов - "Фридом Финанс"

Вероятен рост интереса инвесторов к акциям IT-сектора, ритейлеров и телекомов на торгах в среду, полагает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"Рынок испытывает нисходящую коррекцию. Индексы Мосбиржи и РТС откатились к психологически значимым отметкам 2500 и 1000 пунктов. Акции Сбербанка (-2,3%) колеблются вблизи уровня, от которого возобновились торги после перерыва. Волатильность акций первого-второго эшелона уменьшилась. С одной стороны, ажиотажный спрос действительно ослаб. Но при этом сохраняется интерес к отдельным бумагам производителей цветных и драгоценных металлов, удобрений, продовольствия. Ряд компаний представят операционные результаты за первый квартал и дадут прогнозы на следующий. Эти новости будут отыгрываться сильными движениями котировок. На наш взгляд, вырастет интерес к акциям IT-сектора, ритейлеров и телекомов. Ожидаем смешанную динамику. Закрытие выше 2600 пунктов по индексу Мосбиржи даст сигнал к спекулятивным покупкам", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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