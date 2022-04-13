Цены ОФЗ, скорее всего, останутся на текущих уровнях до заседания ЦБР 29 апреля - ПСБ

Цены рублевых гособлигаций, скорее всего, останутся около текущих уровней до ближайшего заседания ЦБ РФ по ключевой ставке 29 апреля 2022 года, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Доходность ОФЗ срочностью более двух лет находится в диапазоне 11,3-10,7% годовых, что уже предполагает сильные ожидания снижения ключевой ставки ЦБР с текущих 17%. До ближайшего заседания ЦБР по ставке 29 апреля, скорее всего, цены ОФЗ будут оставаться около текущего уровня, - указывает эксперт ПСБ. - Из важной статистики отметим данные по исполнению федерального бюджета за январь-март с профицитом 1,15 трлн руб., в том числе профицит 0,6 трлн руб. в марте. Доходы в первом квартале выросли на 35% г/г, расходы - на 20% г/г. Профицит бюджета позволяет правительству обходится без внешних и внутренних заимствований. Если во втором полугодии текущего года баланс доходов и расходов ухудшится, то для финансирования расходной части бюджета и обслуживания госдолга могут быть использованы ресурсы ФНБ. Данные по исполнению федерального бюджета с профицитом выступают позитивным драйвером для рынка ОФЗ. В то же время рост госрасходов является проинфляционным фактором, что может сдерживать темпы снижения ключевой ставки".

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