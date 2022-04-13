Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (11:00 МСК);

- промышленное производство еврозоны в феврале (12:00 МСК);

- индекс цен производителей США в марте (15:30 МСК);

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17:30 МСК);

- операционные результаты "ММК" и "НЛМК" за I кв. 2022г;

- финансовые результаты Petropavlovsk за IV кв. 2021г по МСФО;

- квартальные результаты JPMorgan, BlackRock, Delta Air Lines.

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