Нефть будет торговаться в среду около уровня $105/барр. - Sber CIB

Нефть марки Brent будет торговаться в среду, скорее всего, около уровня в $105 за баррель, полагают аналитики Sber CIB.

Инвесторы ждут ежемесячного отчёта Международного энергетического агентства по рынку нефти и недельной статистики Минэнерго США по запасам углеводородов в хранилищах.

Курс рубля к доллару США может остаться почти без изменений на торгах в среду, считают эксперты инвестбанка - по всей видимости, после отмены комиссии в 12% на покупку долларов и евро был достигнут баланс спроса и предложения на валюту.

Также аналитики Sber CIB полагают, что на рынке ОФЗ в среду, скорее всего, будет наблюдаться затишье. Вечером выйдут данные по недельной инфляции в России: если она снова замедлится, это поддержит спрос на госдолг в четверг, отмечают они в комментарии.

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